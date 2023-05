Das sind die Testsieger

Testsieger bei den Babyschalen ist laut dem ADAC der Joie i-Snug 2 + i-Base Advance. Bei den Kleinkindersitzen erreicht der Joie i-Harbour mit der i-Base Encore die beste Note. Testsieger der Sitze für größere Kinder, bei denen die Kinder mit dem Autogurt angeschnallt werden, ist der Cybex Solution G-Fix. Alle Ergebnisse lassen sich auf der Website des ADAC nachlesen.

In der Regel bieten Kindersitze mit der in die Autositze eingelassenen Montierung Isofix die beste Sicherheit. Fast alle neuen Kindersitzmodelle sind damit ausgestattet. Ab September 2023 tritt in der EU schrittweise ein Verkaufsverbot für Kindersitze mit der älteren Norm UN Reg.44 in Kraft. Ab diesem Datum dürfen entsprechende Produkte nicht mehr hergestellt oder importiert werden. Bereits vorhandene Sitze dürfen weiterhin genutzt werden.