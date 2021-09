Konkurrenz zum staatlichen Angebot Frankreich erteilt Bürgerbahn Betriebserlaubnis

Eine Genossenschaft mit gut 9000 Mitgliedern will in Frankreich ohne staatliche Subventionen vernachlässigte Strecken im Personen- und Güterverkehr befahren. Die erste Fahrt ist in zwei Monaten geplant.