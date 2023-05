Verbrenner sollen ganz verschwinden

Autoposer sind auch ein Problem in zahlreichen Städten und Gemeinden in Deutschland. Bei illegalen Autorennen kam es zum Teil zu schweren Verkehrsunfällen. Zuletzt sorgte die Szene am sogenannten Car-Freitag vor Ostern für Schlagzeilen. Dabei registrierte die Polizei zahlreiche Straftaten sowie Ordnungswidrigkeiten und zog Dutzende Autos aus dem Verkehr.

In Kopenhagen wiederum werden sich die Auto-Angeber schon ziemlich bald nach neuen Posermobilen umsehen müssen. Lokalpolitiker wollen bis zum Jahr 2030 Verbrennungsmotoren komplett aus der Stadt verbannen. Diesem Ziel stimmten alle Fraktionen im Stadtrat Anfang Mai zu. Ein formaler Beschluss steht allerdings noch aus. Zunächst soll eine Machbarkeitsstudie klären, wie eine ausreichende Ladeinfrastruktur für Elektroautos aufgebaut werden kann und ob sich soziale Folgen abfedern lassen, etwa mit Ausnahmen für bestimmte Gruppen.