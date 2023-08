Goebelt wertet die Zahlen auch als »Signal an alle Kfz-Halter:innen«: Sie seien noch mehr aufgefordert, in die Wartung und die Pflege ihrer Fahrzeuge zu investieren. »Defekte Abblendlichte und die Beleuchtung hinten beispielsweise, gehören zu den häufigsten Mängeln, die an Pkw bei der Hauptuntersuchung festgestellt werden«. Dabei könne die Reparatur bereits vor der Untersuchung vorgenommen werden. »Oftmals wäre so ein Nichtbestehen der Untersuchung vermeidbar gewesen«, so Goebelt.