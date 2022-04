Kraftstoffzusatz aus Pflanzen Umweltministerin Lemke will Biosprit-Produktion einschränken

In Europa wird laut Umweltschützern jeden Tag Weizen für 15 Millionen Brote zu Sprit verarbeitet. Die Bundesregierung will das wegen des Kriegs in der Ukraine nun ändern. Doch es gibt Widerstand.