Strom zapfen, statt Benzin zu tanken? Viele Autofahrer sind da noch skeptisch. Lange Ladezeiten, zu wenige Ladesäulen, dazu womöglich ein Wirrwarr unterschiedlicher Betreiber im gesamten Land – das alles schreckt ab.

Allerdings ermöglichen Apps zunehmend, sich besser in der Welt des Stromladens zurechtzufinden. Aus einer Hand lassen sich Hunderttausende Säulen verschiedener Betreiber in mehreren Ländern anzeigen, finden und nutzen. In der Regel gibt es Informationen darüber, ob eine Station schon belegt ist.

Die Stiftung Warentest hat für ihre aktuelle Ausgabe zehn Anbieter verglichen und dabei recht große Unterschiede festgestellt. Drei Angebote erreichten sowohl im Android Betriebssystem als auch bei iOS das Qualitätsurteil gut: EnBW Mobility plus, Nextcharge und eCharge+.

Wichtigstes Kriterium in der Untersuchung war, dass Nutzerinnen und Nutzer Ladestationen zuverlässig finden und nutzen sowie, ob das Auto mit ihnen kompatibel ist. EnBW Mobility Plus schnitt insgesamt am besten ab. Die App bekam sehr gute Noten in der Kategorie Benutzerfreundlichkeit.

Lediglich mit der Note »Ausreichend« wurden die Anbieter Plugshare und Ionity bewertet. Mit Plugshare lassen sich Ladestationen lediglich suchen, aber nicht starten. Ionity, der Zusammenschluss großer Autokonzerne wie Volkswagen und Mercedes-Benz, zeigt nur die eigenen Schnellladestationen an. Manko bei allen Anbietern: Es ist nicht möglich, einen Ladepunkt zu reservieren.

Über die Apps lässt sich aber in der Regel herausfinden, was das Laden kostet. Manche Anbieter rechnen mit Einheitspreisen pro Kilowattstunde ab, sodass keine böse Überraschung mit der Monatsabrechnung droht. Typisch sind Preise um 45 Cent pro Kilowattstunde, zuletzt gingen sie bei vielen Anbietern steil nach oben. Bei Ionity und Chargemap können fürs Schnellladen knapp 80 Cent fällig werden. Über eine besonders nutzwertige Funktion verfügen Chargemap und Nextcharge: Sie weisen Ladesäulen gesondert aus, an denen kostenlos Strom getankt werden kann.

Ist die Zeit der Ladekarten dank der neuen Apps also endgültig vorbei? Nicht unbedingt. Die Tester empfehlen, sicherheitshalber immer noch ein solches Plastikteil dabeizuhaben – falls der Handyakku leer ist oder man sich in einem Funkloch befindet.