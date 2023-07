»Die Straße wird als Verkehrsträger weiter an Bedeutung zunehmen«

Wissing verteidigte zugleich milliardenschwere Investitionen in neue Straßen und Autobahnen. »Die Straße wird als Verkehrsträger weiter an Bedeutung zunehmen. Das sagen alle Prognosen«, sagte Wissing der »Rheinischen Post«. So werde zum Beispiel mit einem deutlichen Zuwachs von 54 Prozent beim Güterverkehr auf der Straße gerechnet. Das sei mit dem Bestandsnetz schwer zu schaffen.

»Die Gesamtausgaben für die Bundesfernstraßen werden wir daher in den kommenden Jahren anheben und ab 2025 dann ein Niveau von zwölf Milliarden Euro im Jahr erreichen, davon rund neun Milliarden Euro für Investitionen«, sagte der Verkehrsminister.