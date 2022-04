Sie haben richtig Lust auf einen Oldtimer , trauen sich aber nicht, einen zu kaufen, weil Altautos in vielen Medien nur noch als Wertanlage thematisiert werden? Keine Angst, man muss nicht erfolgreich an der Börse spekuliert haben, um schönes Blech zu fahren. Klar, für Großvaters abgelegte Karren von Mercedes oder BMW sind inzwischen stolze Summen fällig, und für die meisten alten Porsches werden heute Mondpreise gezahlt. Aber zwischen all den teuren Strahlemännern, die in der Regel kaum noch bewegt werden, gibt es sie noch: die Mauerblümchen , die Exoten , die kaum jemand auf dem Schirm hat - und die entsprechend wenig kosten. Und das nicht nur in der Anschaffung, sondern auch im Unterhalt. Autos, bei denen die Ersatzteilversorgung kein Problem ist und für einen Auspuff nicht ein ganzes Monatsgehalt einkalkuliert werden muss. Wir haben sie zusammengetragen und stellen sie in einer Serie in regelmäßigen Abständen vor.

Technische Grundlage für den Delta sollte der frontangetriebene Fiat Ritmo sein, um Kosten zu sparen. Lancias Ingenieure setzten sich über die starren Vorgaben des Mutterkonzerns jedoch in wesentlichen Punkten hinweg. »Die Leute bei Lancia hatten in den Siebzigern noch ihren eigenen Kopf und wollten ein Auto nach ihren eigenen Vorstellungen bauen – eben nicht bloß einen Fiat mit Alcantara-Ausstattung«, sagt Christian Campe vom Lancia Club Deutschland.

Das kantige Design des Lancia Delta schuf Giorgio Giugiaro, der in den Siebzigern auch den ersten VW Golf und dessen Coupé-Ableger Scirocco zeichnete. Wie beim Golf bekam der Delta eine große Heckklappe, der Kofferraum schluckte auch größere Gepäckstücke. Die Ausstattung konnte sich ebenfalls sehen lassen: Schon in der Basisversion waren etwa die Stoffsitze spürbar feiner als bei einem Fiat Ritmo. Ein Großteil der Kunden entschied sich für die rund 1000 Mark teurere Luxusversion LX mit Extras wie hochwertigen Velourssitzen, Leichtmetallfelgen, Zentralverriegelung elektrischen Fensterhebern, Fünfgang-Schaltgetriebe sowie getrennt umklappbaren Rücksitzen. Mit diesem Kniff ließ sich der Delta zum geräumigen Kombi umbauen.

»Lancias Mehrlenkerachse war ein Hauptgrund dafür, warum der Delta dann so erfolgreich als Rallyefahrzeug sein sollte. Das Auto fährt sich mit dieser Achse auch bei hohem Tempo wie auf Schienen«, so Experte Christian Campe, der zu Hause in Köln selbst einen Lancia Delta 1300 von 1987 in der Garage stehen hat.

Der Lancia Delta mischte in den Achtzigerjahren die Rallyeszene auf, leider mit tragischem Zwischenfall: Mit einem irre hochgezüchteten Delta S4 (650 PS, in zweieinhalb Sekunden von Null auf Hundert) verunglückten Lancia-Werksfahrer Henri Toivonen und Co-Pilot Sergio Cresto beim WM-Lauf auf Korsika 1986 tödlich. Der Unfall gilt als Auslöser dafür, dass die aus dem Ruder gelaufene Gruppe B mit ihren PS-Monstern zum Jahresende endgültig verboten wurde.

Der Erfolg im internationalen Rallyesport wirkte sich auch für die »normalen« Versionen des Lancia Delta verkaufsfördernd aus. So wurde die biedere Stufenheckversion Prisma bereits 1989 eingestellt. Für den Delta I war erst 1994 Schluss. Das Image seines Nachfolgers Delta II reicht heute bei Weitem nicht an das seines berühmt-berüchtigten Vorgängers heran.

Lancia musste daraufhin einen neuen Wagen für die seriennahe Gruppe A entwickeln, was indes hervorragend gelang: Von 1987 bis 1992 gewann Lancia mit dem Delta HF Integrale sechsmal in Folge die Rallye-WM. »Weil der Wagen so überlegen war, hieß es damals: Der hat keine Gegner, sondern nur Opfer«, erinnert Christian Campe vom Lancia Club.

Die Sportversionen des Delta gehören heute zu den legendärsten und gesuchtesten Klassikern aus Italien – entsprechend hoch sind die Preise. Kribbelndes Delta-Feeling bieten aber auch schon die Basisversionen 1300 und 1500. »Ihr Handling ist überragend, dank Mehrlenkerachse kann man fast ungebremst in 180-Grad-Kurven fahren«, berichtet Liebhaber Campe. »Boah, was ist das für ein Auto, ist das ein Turbo?«, werde er öfters auf Oldtimerausfahrten gefragt. »Nee, das ist ein 1300 mit 78 PS«, antwortet Campe dann und die Leute schauen verblüfft.

Fans schätzen den Delta aber auch als geräumige, komfortable Reiselimousine. Im fünften Gang auf der Autobahn werkelt der Vierzylinder bei 120 km/h noch angenehm leise. Und mit dem Giugiaro-Design ist der Hatchback-Viertürer auch optisch ein Hingucker, schön kantig und 80er-Style pur. Giugiaro-Design mit Retrofahrspaß – davon schwärmten zwar auch VW-Scirocco- oder Golf-I-Liebhaber, meint Christoph Campe: »Aber selbst ein Ur-GTI kommt mit dem Fahrwerk eines Lancia Delta nicht mit.«

Verfügbarkeit:

Ob BMW M3 Sport Evo oder Mercedes 190 E 2.5-16 Evolution: Die Topmodelle von 80er-Jahre-Klassikern sind in der Regel deutlich rarer als die Basisversionen. Beim Lancia Delta I ist es genau umgekehrt: Das Gros auf dem Markt machen heute die Sportversionen aus. Mitunter sei es einfacher, einen Integrale Evoluzione zu finden als einen gut erhaltenen 1300er, sagt Experte Christoph Campe. Denn die teuren Sportmodelle wurden von Anfang an gehegt oder aufwendig restauriert, viele Basisexemplare dagegen im Alltag herunter geritten. Für Delta-Fans lohnt daher eine Reise nach Italien, dort finden sich noch deutlich mehr Veteranen.

Ersatzteilversorgung:

An der Rallye-Ikone Lancia Delta will freilich auch Fiat mitverdienen und lässt inzwischen manche spezifischen Integrale-Komponenten wie Stoßfänger neu auflegen – zu mitunter saftigen Preisen. Manches davon passt auch beim normalen Delta, andere Teile wiederum vom Fiat Ritmo – dies betrifft vor allem Verschleißteile für den Motor. Bei Karosserieersatz und Interieur-Teilen wird es schwieriger, hier kann die Lancia-Clubszene oft aushelfen.

Ersatzteilpreise (beispielhaft/gilt nicht für Delta Integrale):

Zahnriemen Satz neu: ca. 250 Euro

Stoßdämpfer: ca. 150 Euro

Tür gebraucht: ca. 120 Euro

Satz Bremsen vorne: ca. 80 Euro

Schwachstellen:

Beim Korrosionsschutz legten sich die Lancia-Konstrukteure beim Delta nicht besonders ins Zeug. Dieses Schicksal teilt er mit vielen anderen – auch deutschen – Autos seiner Zeit. Ein typischer Rostherd ist am Dachabschluss über der Heckscheibe, wo es beim Delta gerne von innen nach außen fault. Auch Scheibenrahmen vorne, Türunterkanten, Schweller und Radläufe sollte man sich genau ansehen. Die Motoren des 1300er und 1500er gelten als robust, Laufleistungen von über 300.000 Kilometern sind keine Seltenheit. Der Zahnriemen sollte alle fünf Jahre gewechselt werden. Empfindlicher ist der HF Turbo mit aufgeladenem 1,6er Motor, der nicht nur warm-, sondern auch behutsam kaltgefahren werden will. Die hochgezüchteten Maschinen im Integrale/Evo vertragen viel, bei Dauervollgas gehen aber auch sie in die Knie (malade Zylinderkopfdichtung, Schäden an Pleueln und Ventilsitzen). Integrale-Fahrer klagen zudem häufig über wankelmütige Elektrik, also alle Kontrollleuchten auf ihre Funktion überprüfen.

Preis:

Wer Spaß am Restaurieren hat, findet in Italien noch abgerockte Alltagsautos für 1000 Euro. Fahrbereite Lancia Delta mit TÜV sind für etwa 5000 Euro zu haben, gepflegte 1300 oder 1500 können aber auch bis 10.000 Euro kosten. Die Sportversionen und speziell die Rallye-Ableger HF Integrale und Evo fahren auch preislich in einer anderen Liga, Sammlerstücke gehen bis an die 200.000 Euro.

Anlaufstellen im Internet: