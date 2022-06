Erste Fahrt im Lightyear Zero Dieses Elektroauto zapft die Sonne an

»Das erlaubt dann wieder eine kleinere Batterie, wir können uns mit 60 kW deutlich weniger Ladeleistung erlauben als die meisten anderen, weil wir an der Steckdose mit dem geringen Verbrauch mehr Kilometer pro Minuten herausholen. Uns reichen kleinere Reifen, schwächere Bremsen und, und, und«, beschreibt von den Ham die Spirale der Abrüstung. Die führt am Ende zu einem rekordverdächtigen Verbrauch von 10,5 kWh auf 100 Kilometern. Zum Vergleich: Ein VW ID3 steht bestenfalls mit 13,5 kWh in der Liste, ein Mercedes EQS mit 19,8 kWh und ein Audi e-tron gar mit 22 kWh.

Obwohl die Batterie nur 60 kWh fasst, verspricht van der Ham eine Normreichweite von über 600 Kilometern. Da sei der Sonnenstrom noch gar nicht mitgerechnet.

»Wenn wir bedenken, dass die meisten Menschen deutlich weniger als 100 Kilometer am Tag fahren, reicht schon der Batteriestrom für eine Woche, in der dann pro Tag noch bis 50 Kilometer Sonnenstrom dazu kommen«, rechnet der Technikchef vor. »So kann man über 1000 Kilometer fahren, bis man tatsächlich aus dem Netz nachladen muss«. Und je langsamer man fährt oder je tiefer im Süden, desto weiter kommt man: Obwohl der Himmel während der Jungfernfahrt in Spanien plötzlich voller Wolken hängt, schafft es der Zero in besserem Schritttempo sogar ganz ohne Batterie und fährt ausweislich des Fahrzeug-Informationssystems allein mit der Kraft der Sonne.