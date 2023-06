Emissionsfreie Lkw von Maut befreit

»Wir setzen damit einen starken Anreiz für die Branche, auf klimafreundliche Fahrzeuge umzusteigen«, sagte Verkehrsminister Wissing. Nutzfahrzeuge verursachten noch etwa ein Drittel der gesamten CO2-Emissionen im Verkehr. Emissionsfreie Fahrzeuge wie Batterie- oder Wasserstoff-Lkw werden dem Entwurf zufolge bis Ende 2025 von der Maut befreit.

Die Ampelkoalition hatte die Grundzüge der Reform bereits im März in ihrem Koalitionsausschuss beschlossen . Sie entsprechen Vereinbarungen im Koalitionsvertrag nach der Bundestagswahl 2021, in Teilen auch europarechtlichen Vorgaben. Spätestens im März 2024 müssen nationale Mautsysteme nach dem Ausstoß von Treibhausgasen durch die Fahrzeuge differenzieren. Auch die Ausnahme für kleinere Transporter ist in Zukunft nicht mehr zulässig.