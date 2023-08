Neue Umweltzone für London Wie sich Bürgermeister Sadiq Khan gegen die Abgas-Guerilla durchsetzt

Vorneweg geht aber Premierminister Rishi Sunak von den Torys, der sich als Autofreund gibt. »Die gewaltige Mehrheit der Menschen im Land nutzt ihre Autos, um herumzukommen, und ist von ihren Autos abhängig«, betonte er nach der Uxbridge-Wahl.

Dass ländlich geprägte Gegenden wie Sunaks Wahlkreis mit der Weltstadt London nicht zu vergleichen sind, dass auch die Städte Birmingham oder Bath eine Umweltzone haben, erwähnen Konservative eher ungern. Dass es einst Parteifreund Boris Johnson war, der als Bürgermeister die Ulez im Londoner Stadtzentrum ins Leben rief – längst vergessen.

Wie hochgekocht die Stimmung ist, zeigt auch diese Zahl: Während das Schlagwort Ulez im ersten Halbjahr 405 Mal in der nationalen Presse genannt worden war, kam es allein in den elf Tagen nach der Uxbridge-Wahl ganze 332 Mal vor, zählte der »Guardian« . »Darunter in den vielen Kolumnen, in denen Umweltmaßnahmen verhöhnt werden und ehrfurchtsvoll von ›Autofahrern‹ gesprochen wird, als wären sie irgendein gefährdeter einheimischer Stamm.«