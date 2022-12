Na Jürgen, woher der Wind?« »Der Wind? Der weht heute aus Südost, und zugleich bläst es auch aus Nordost. Aber das ist kein neues Wetterphänomen, sondern hat mit dem Auto zu tun, mit dem wir uns heute beschäftigen. Der Wagen ist benannt nach dem Grecale, einem kühlen Nordostwind, der im Winter im Mittelmeerraum weht. Wir drehen eine Runde mit dem Maserati Grecale. Da steht er. Das ist der Maserati Grecale. Ein SUV, benannt nach einem Wind. Das ist typisch für die italienische Marke. Seit 1963 der Maserati Mistral auf den Markt kam, werden immer wieder Maserati-Modelle nach Winden benannt. Auch der Luxus-SUV Levante. Levante ist ein Mittelmeerwind, der vor allen Dingen im Sommer sehr kräftig weht.

Der Grecale ist nun der zweite SUV von Maserati und er ist ein ganzes Stück kürzer als der Levante. Wir haben hier einen Fünftürer mit fünf Sitzplätzen und einem bullig geschmeidigen Karosseriekörper. Markant ist vor allen Dingen der Kühlergrill hier vorne und ein großes Dreizacklogo. Dieser Dreizack findet sich auch an der C-Säule und an vielen anderen Stellen am und im Auto. Denn SUVs gibt es ja wie Sand am Meer. Der Grecale aber will aus allen Perspektiven signalisieren: Ich bin etwas Besonderes, ein Maserati. Die Marke steht für Sportlichkeit, Rennerfolge, Eleganz und Exklusivität. Und sie stand oft genug vor dem Aus. Inzwischen gehört sie zur Stellantisgruppe und ist dort so etwas wie das Sahnehäubchen auf dem Konzernkuchen. Gucken wir uns noch ein paar Details an: Die Lackfarbe heißt ›Blue Intenso‹. Unser Testwagen rollt auf 20-Zoll-Schmiede-Rädern und dahinter sieht man gelb lackierte Bremssättel. Und am Heck gibt es gleich vier Auspuffendrohre. Jetzt noch in Windeseile die Maße. Der Grecale ist 4,85 m lang, 1,95 m breit und 1,67 m hoch. So, und jetzt lege ich Windsack und Friesennerz ab und wir schlüpfen rein ins Auto.

Weiter geht es hinter der Windschutzscheibe. Den Maserati Grecale gibt es in drei Varianten. Wir fahren die Basisversion Maserati Grecale GT, allerdings mit einigen Extras, unter anderem Edelstahlpedale, dann Wurzelholzblenden, hier und da, Ledersitze und gestickte Logos von Maserati in den Kopfstützen. Es gibt auch vier Bildschirme hier drin, einmal ein 12,3 Zoll großes Digitalcockpit, dann dieser ebenfalls 12,3 Zoll große Touchscreen für das Multimediasystem. Darunter ein 8,8 Zoll großer Touchscreen, mit dem sich Klimaanlage, Beleuchtung oder Sitze ein- und verstellen lassen. Und als vierter Bildschirm dieser kleine runde Monitor hier oben, der normalerweise eine Analoguhr simuliert, auf dem man sich aber auch einen Kompass oder aber die Fliehkräfte anzeigen lassen kann. Zwischen diesen ganzen Bildschirmen, ganz gut versteckt, sitzt hier diese Tastenreihe mit den Einstellungen für das 8-Gang-Automatikgetriebe. Außerdem gehören zur Ausstattung zahlreiche Assistenzsysteme, ein beheizbares Lederlenkrad, ein Head-up-Display, eine Sprachsteuerung, die auf ›Hey Maserati‹ reagiert, und ein großes Panoramaglasschiebedach. Es weht also eine ziemlich steife Brise Luxus und Hightech hier drin. Und wir fügen jetzt noch Fahrtwind hinzu.

Was erwartet man eigentlich hinterm Lenkrad eines Maserati? Ein geschmackvolles Ambiente, einen wuchtigen Antrieb und ein sportliches Fahrgefühl. All diese Erwartung kann der Grecale ganz gut erfüllen. Klar, wir sitzen hier in einem geräumigen SUV und nicht in einem flachen Sportwagen. Und ja, auch in diesem Auto gibt es etliche Zugeständnisse an den digitalen Zeitgeist. Und die fördern weder die Emotionalität noch die Übersichtlichkeit. Die Menüs hier im Multimediasystem sind zum Beispiel ziemlich verschachtelt und manche Tasten, die muss man wirklich suchen, beispielsweise um das Nebellicht einzustellen, muss man erst hier und dann auch noch mal hier drücken. Und das lenkt schon vom Fahren ab. Ebenso übrigens auch wie das Laut- und Leisestellen hier über diesen Slider der Musikanlage. Im Hintergrund läuft übrigens als Betriebssystem ›Android Auto‹.

Das heißt, das ist ja durchaus bewährt und durchaus funktional. Die 8-Gang-Automatik, die arbeitet tadellos. Die optionale Luftfederung bemüht sich stets um einen guten Kompromiss zwischen Sportlichkeit und Komfort. Allein die Lenkung, die wirkt ein bisschen fahrig und indifferent. Bleibt die Frage: Was lässt den Grecale eigentlich voranstürmen? Die beantworten wir gleich. Maserati bietet den Grecale mit drei unterschiedlichen Motorisierungen und einem Leistungsspektrum von 300 bis 530 PS an. Allradantrieb ist bei allen Varianten serienmäßig. In unserem Testwagen steckt die Basismotorisierung, ein 2-Liter-Turbo-Vierzylinder-Benzindirekteinspritzer. Die Maschine entwickelt 300 PS, das entspricht 221 Kilowatt, entwickelt ein maximales Drehmoment von 450 Newtonmeter und er verbraucht im Schnitt laut WLTP-Norm 8,7 Liter. Mit ungefähr 9,5 Liter im Schnitt fahren wir das Auto. Der Motor erfüllt die Abgasnorm Euro 6D und er macht den Wagen bis zu 240 km/h schnell. Ein 48-Volt Startergenerator, der hilft beim Anfahren, damit auch beim Sprit sparen. Und er sorgt mittels eines elektrischen Verdichters für Turbodruck auch schon bei niedrigen Drehzahlen. So viel zum Antrieb.

Jetzt kümmern wir uns noch um die Kehrseite des Autos. So, die Heckklappe öffnet mittels Kicksensor und dann hat man freie Bahn in einen Kofferraum, der ein Ladevolumen von 535 Liter bietet. Werden die Rücksitzlehnen komplett umgeklappt, dann entstehen ungefähr 4.600 Liter Fassungsvermögen. Hier drunter gibt es das Reifenpannenset und nur noch ein bisschen Platz für Kleinigkeiten. Das war's auch schon. Jetzt drehen wir noch eine Runde. Die geballte Elektronik an Bord bestimmt natürlich auch die Fahrsysteme. Und deswegen lassen sich auch im Grecale unterschiedliche Fahrmodi einstellen. Das geschieht hier über dieses hübsche Drehrädchen am Lenkrad. Und zur Wahl stehen Sport, GT und Komfort. Die meisten Fahrer werden wohl GT wählen, weil das die ganz gute Balance zwischen Rasanz und Gediegenheit ist.

Insgesamt ist Maserati mit dem Grecale ein feines Auto gelungen. Der SUV bietet viel Platz. Es bietet ein eigenständiges Design und eine üppige Ausstattung. Ein familientauglicher Maserati also. Und deswegen setze ich mich jetzt zum Fazit auch noch mal auf die Rücksitzbank. Kommen wir also zum Fazit. Gut gefallen uns: das prima Platzangebot, vor allen Dingen hier auf den Rücksitzen, das satte Fahrgefühl und die manchmal eigenwilligen, aber immer stilvollen Details. Minuspunkte gibt es für die fahrige Lenkung, die manchmal recht vertrackte Anordnung der Bedienelemente und den doch im Vergleich zu Konkurrenzmodellen wie Jaguar-F-Type oder Porsche Macan recht hohen Preis.« »Wieso? Was kostet er denn?« »Den Maserati Grecale gibt es ab 71.519 €, und unser Testwagen, in dem allein für rund 25.000 € Extras stecken, der kostet 96.022 €. Aber es wird noch ein bisschen teurer werden, denn im kommenden Jahr kommt die erste rein elektrische Variante des Grecale auf den Markt. Und die wird ausnahmsweise mal nicht nach einem Wind, aber trotzdem nach einem Wetterphänomen benannt sein. Maserati Folgore wird das Auto heißen und Folgore, das bedeutet im Italienischen Blitz. Also, weißt du Niko, so Blitz, für Elektrik und Funken.« »Ah ok, na gut«.