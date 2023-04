Das ist uns aufgefallen: Das für SUV typische Gefühl vom Aufstieg beim Einstieg hat man im EQE kaum. Weil schon der normale EQE – wie die meisten Elektroautos – etwas höher baut und der Neuzugang für ein SUV ungewöhnlich flach ist, sitzt man trotz ein paar Zentimetern mehr Bodenfreiheit vergleichsweise konventionell und wähnt sich eher in einem Kombi.

Handlichkeit und Agilität, die dieses Auto an den Tag legt, verstärken dieses Gefühl. Klar, einen flotten Antritt haben alle Elektroautos. Aber während die anderen EQ-Typen auf dieser Plattform gemütlicher wirken und der Fahrer seltsam entkoppelt ist, fühlt man sich hier näher dran am Geschehen. Man hat das Auto fest in der Hand und mehr Spaß an einer Landpartie.