»Jürgen, legst du eine kleine Malzeit ein?« »So ist es, Niko. Ich versuche mich am chinesischen Schriftzeichen für Tiger. Denn im chinesischen Kalender ist gerade das Jahr des Tigers und interessant, in diesen Jahren gilt Grau als Glücksfarbe und die Zahl Drei als Glückszahl.« »Was hat das mit uns zu tun?« »Das passt zum Auto, mit dem wir uns heute beschäftigen. Es kommt aus China. Es ist außen wie innen grau. Und es hat gleich drei Motoren. Wir drehen eine Runde mit dem MG Marvel R Electric. Das ist der Marvel R Electric. Ein Elektro-SUV mit fünf Türen und fünf Sitzplätzen und einem klangvollen Namen, bei dem Autokenner aufhorchen: MG, eine britische Sportwagenmarke mit langer Tradition. Gegründet wurde die Marke – MG steht übrigens für Morris' Garage – 1923 in Oxford. Berühmt wurde MG dann für seine rassigen Roadster. Und in den 90er Jahren gehörte das Unternehmen zwischenzeitlich zum BMW-Konzern. 2005 dann musste MG Konkurs anmelden. Die Namensrechte wurden nach China verkauft und dort, in China, werden seit 2007 wieder MG-Modelle produziert und zwar unter dem Dach des größten chinesischen Autokonzerns Saic. Die vier Buchstaben S-A-I-C stehen für Shanghai Automotive Industry Corporation. Seit dem vergangenen Jahr nun werden chinesische MG-Modelle auch in Deutschland angeboten. Inzwischen gibt es fünf Baureihen und der Marvel R Electric gehört zu den neuesten. Wir sehen ein kraftvoll gestyltes, modern, markant, glatt und eigenständig designte Auto. Besondere Auffälligkeiten sind zum Beispiel hier diese durchgehende Lichtleiste an der Frontpartie und die etwas seltsam geformten riesengroßen Rahmen um die Nebelscheinwerfer. Es gibt versenkbare Türgriffe, eine Dachreling und die schon angesprochene Lackfarbe kirin grau. Der Wagen ist 4,67 m lang, 1,92 m breit und 1, 62 m hoch. So, und jetzt gucken uns mal drinnen um. Der erste Eindruck hier drin sind diese straff gepolsterten, gut geformten Sitze.

Ich denke, man kann auf denen auch längere Fahrten locker wegstecken. Und die zweite große Auffälligkeit ist natürlich dieser 19,4 Zoll große hochformatige Bildschirm, der alles dominiert. Man kennt diese Bildschirmdominanz ja aus Modellen wie Tesla oder Polestar. Aber in diesem Fall hier ist es schlechter gelöst, denn der Bildschirm sitzt deutlich zu tief und der ist auch ein bisschen arg weit hier ins Innere des Autos gerutscht. Und das bedeutet, wenn man hier was nachgucken möchte oder bedienen möchte, dann muss man sich wirklich hier dem Bildschirm zuwenden, von der Straße also den Blick richtig wegnehmen. Und man muss auch hier mit der Hand immer so hier hinten tatschen und berühren. Das heißt, ein hohes Ablenkungspotenzial also. Zum Glück gibt es die wichtigsten Informationen für den Fahrer auch noch mal direkt in seinem Blickfeld hier auf einem 12,3 Zoll großen Digitalcockpit. Auch auf diesem großen Tableau untergebracht ist der Drehregler für das Zwei-Gang-Automatikgetriebe. Hier die Taste, um die Rekuperation einzustellen und hier die Taste für die Fahrmodi. Die Software des Autos wird über Over-the-Air-Updates regelmäßig erneuert. Es gibt serienmäßig eine Zwei-Zonen-Klimaanlage mit Wärmepumpe und ein großes Panoramaglasschiebedach. Außerdem an Bord sind 15 Assistenzsysteme – vom Notbremsassistenten bis zur Spurführung und von der Verkehrszeichenerkennung bis zur 360°-Kamera. Die Verarbeitung hier drin wirkt richtig solide und es sieht wohnlich aus. Hier zum Beispiel dieser hübsche Stoff auf der Paneele. Im Stand also macht der MG Marvel R schon mal eine gute Figur. Jetzt gucken wir mal, wie es beim Fahren aussieht. Etwas, das. Was der MG Marvel R beherrscht, das ist diese für Elektroautos typische leise Leichtigkeit. Alles flutscht nur so, das liegt an der Zwei-Gang-Automatik ebenso wie an der leichtgängigen Lenkung oder am komfortablen Fahrwerk.

Und zudem kann der Fahrer je nach eigenen Vorlieben oder nach Witterung unterschiedliche Fahrprogramme wählen, zum Beispiel einen Winter-Mode, einen Eco-Mode, die Normalstellung, einen Sport-Mode und einen Sport-plus-Mode. MG bietet den Marvel R darüber hinaus in zwei Versionen an: Die Luxury-Variante tritt mit zwei E-Maschinen und Heckantrieb an. Das Performance-Modell, in dem wir unterwegs sind, das bietet gleich drei E-Maschinen, zwei an der Hinterachse, eine an der Vorderachse und damit Allradantrieb. Dieses Motorentrio entwickelt eine Leistung von 212 Kilowatt, das entspricht 288 PS, ein maximales Drehmoment von 665 Newtonmeter und macht das Auto bis zu 200 km/h schnell. Der Durchschnittsverbrauch beträgt 20,9 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Was aber interessanter ist, ist natürlich die Reichweite und die liegt laut WLTP Norm bei unserem Testwagen bei 370 Kilometern. Das ist nichts Besonderes, bestenfalls Durchschnitt. Und geladen werden kann der 70 kWh fassende Akku mit bis zu elf Kilowatt Wechselstrom oder bis zu 92 Kilowatt Gleichstrom. Und auch diese Werte sind nichts Besonderes angesichts von Konkurrenzmodellen, die da sehr viel leistungsfähiger sind. Im Klartext also: Dieses Auto muss nicht nur öfter laden als vergleichbare Autos, sondern es dauert dann auch noch länger an der Ladesäule. An einem Schnelllader zum Beispiel mindestens 40 Minuten bis der Akku wieder vom Füllstand zehn auf 80 % geladen ist. Aber man kann ja nicht nur elektrische Energie laden, sondern auch Gepäck und das gucken wir uns jetzt gleich an. So, ich guck mal der Vollständigkeit halber auch unter die Vorderhaube. Wie man sieht, ist hier kein extra Platz. Bei der Luxury-Variante des MG Marvel, da ist hier 150 Liter fassender Frunk. In unserem Performance-Modell wird der Platz aber vom zusätzlichen Motor über der Vorderachse benötigt, denn wir haben ja Allradantrieb. So, jetzt gehen wir noch nach hinten. Jetzt noch dem Blick in den Kofferraum.

Die Heckklappe öffnet elektrisch. Und dann ist der Weg frei ins Gepäckabteil. 357 Liter fasst es bei normaler Stellung der Rücksitzlehnen. Werden die umgeklappt, werden daraus 1.396 Liter. Das ist sogar ein bisschen weniger als bei einem VW Golf und das ist für ein Auto dieser Größe dann doch etwas dürftig. Hier unten gibt es übrigens keinen extra Laderaum. Das Heck des Autos, das finde ich ganz wohl geraten. Und auch hier gibt es wieder diese durchgehende Lichtleiste. Und wir können noch einen Blick werfen unter die Ladeklappe. Die befindet sich hier hinten rechts. Hier kann nämlich nicht nur Strom geladen, sondern auch gezapft werden, zum Beispiel, um die Akkus eines E-Bikes wieder aufzufüllen. So, wir fahren jetzt nicht eBike, sondern noch ein bisschen eAuto. MG baut schon lange keine rassigen Sportwagen mehr, sondern jetzt werden unter diesem Traditionsnamen in China vor allem SUV-Modelle gefertigt wie der Marvel R Electric. Ein ausgewogenes Familienauto, das durchaus dem europäischen Geschmack entspricht. Gut gefallen uns am MG Marvel R Electric: das moderne Design, die umfangreiche Ausstattung und die ordentlichen Sitze. Minuspunkte sind: der viel zu tief angebrachte Touchscreen, der vergleichsweise kleine Kofferraum und die unterdurchschnittliche Ladeleistung.« »Und wie teuer ist der? Was kostet der Wagen?« »Den Marvel R Electric gibt es ab 43.420 € und unser Modell mit gleich drei Maschinen und Allradantrieb, das kostet 50.015 €. Man muss also sagen: Wer auf Grund der chinesischen Herkunft auf ein Billigangebot spekuliert hat, der wird enttäuscht sein. Und umgekehrt, wer wegen des Namens Marvel, das englische Wort für Wunder, auf ein besonders außergewöhnliches SUV spekuliert hat, der wird ebenso enttäuscht sein. So gesehen hätte ich vorhin vielleicht besser keinen Tiger malen sollen, sondern eher das Zeichen für Hauskatze.« »Wahrscheinlich, ja.«