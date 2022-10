Hanna Schönwald, Autofan und Künstlerin

»Wenn ich an Autofahren denke, denke ich an Unabhängigkeit. An die Reisen, die ich damit mache und die alltäglichen Fahrten, die ich damit mache. Also, dass es ein Werkzeug für mein alltägliches Leben ist.«

Katja Diehl, Autorin und Aktivistin

»Wenn ich ans Auto denke, denke ich an eine Sackgasse, in der wir stecken und wo wir einige Regeln, die heute noch bestehen, umdrehen sollten, um rauszufinden und wieder Mobilität zu bauen.«

Dustin Balsing, DER SPIEGEL

»Ob man es selbst nutzt, oder nicht – sich der Präsenz des Autos zu entziehen, ist in der Stadt unmöglich. Und das schien auch lange Zeit ganz selbstverständlich zu sein, dabei sind uns die Folgen ja bekannt: Staus, Lärmbelastung, zugeparkte Wohnviertel. Und da fragt man sich schon: Warum haben wir nicht schon längst eine umfassende Mobilitätswende?«

In Deutschland genießt das Auto gesellschaftlich einen Sonderstatus und ist für viele Menschen weitaus mehr als nur ein Fortbewegungsmittel.

So wie für Hanna Schönwald. Wir treffen die 26-Jährige in der Werkstatt eines Freundes. Hier kümmert sich die gelernte Industriedesignerin um Logos und andere Designaufgaben. Und kann dafür die Werkstatt zum Schrauben an ihrem Oldtimer nutzten.

Dustin Balsing, DER SPIEGEL

»Was macht denn für dich ein Auto schön? Also, was muss für dich ein Auto haben?«

Hanna Schönwald, Autofan und Künstlerin

»Also mittlerweile ist es so, dass es, wenn es genau die Funktion erfüllt, die ich brauch. Wenn ich damals als Student zum Beispiel nicht viel Kohle hatte und wusste okay, wenn ich ein paar Sachen selbst fixen kann, dann ist es das perfekte Auto. Und das, was mich ja auch am Autofahren so triggert, ist ja wirklich das Fahrerlebnis so, dass man ein bisschen Arbeit hat. So, ich habe mir auch ein Auto gekauft. Das ist ja auch irgendwie: Du besitzt ein Objekt, mit dem du Dinge erlebst, mit dem du wächst oder dich entwickelst.«

Dustin Balsing, DER SPIEGEL

»Was hast du denn als letztes gemacht?«

Hanna Schönwald, Autofan und Künstlerin

»Stoßdämpfer und Antriebswelle war das Letzte. Und jetzt können wir mal gucken, wie er fährt. Willkommen auf meinem Sofa.«

Hanna hat heute noch einen Termin und nimmt uns in ihrem 38 Jahre alten Mercedes mit nach Hamburg.

Dustin Balsing, DER SPIEGEL

»Bahn würde 1,37 dauern. Wir brauchen jetzt eins, fünf.«

Hanna Schönwald, Autofan und Künstlerin

»Siehste mal!«

Dustin Balsing, DER SPIEGEL

»Das geht ja gut los. Lassen Sie einen hier rein?«

Hanna Schönwald, Autofan und Künstlerin

»Ja, mit dem Auto schon.«

Dustin Balsing, DER SPIEGEL

»Ah, okay. Ich verstehe.«

Hanna fährt solche Strecken immer mit dem Auto. Ob, wie hier nach Hamburg oder zu Terminen ins Ausland. Das Autofahren ist für sie ganz selbstverständlich.

Die Autorin Katja Diehl hingegen sieht in genau diesem Selbstverständnis das Problem. In ihrem Buch »Autokorrektur« stellt sie die Privilegien des Autos infrage und fordert ein grundsätzliches Umdenken beim Thema Mobilität.

Katja Diehl, Autorin und Aktivistin

»Guten Tag, na?«

Dustin Balsing, DER SPIEGEL

»Hallo Katja, schön, dass du da bist. Du siehst, wir haben uns hier an der Stadtrad-Station getroffen. Hast du eine Ahnung, warum ich das hier als Treffpunkt vorgeschlagen hat?«

Katja Diehl, Autorin und Aktivistin

»Ich finde es vor allem gut, dass fast alle ausgeliehen sind. Das muss man vielleicht auch noch mal betonen.«

Dustin Balsing, DER SPIEGEL

»Das stimmt. Und vor allem müssen wir uns hier treffen, weil ich gar kein Fahrrad habe.«

Katja Diehl, Autorin und Aktivistin

»Warum das denn nicht?«

Dustin Balsing, DER SPIEGEL

»Es ist ein bisschen die Bequemlichkeit, glaube ich.«

Katja Diehl, Autorin und Aktivistin

»Aber du hast jetzt nicht einen SUV?«

Dustin Balsing, DER SPIEGEL

»Nee, ich habe nicht mal ein Auto.«

Katja Diehl, Autorin und Aktivistin

»Gehst du viel zu Fuß und ÖPNV?«

Dustin Balsing, DER SPIEGEL

»So ist es. Aber glaubst du, dass die Bequemlichkeit mit ein Grund ist, dass wir alle ein bisschen mehr aus der Komfortzone rauskommen müssen?«

Katja Diehl, Autorin und Aktivistin

»Allein im ländlichen Raum sind 50 Prozent der Wege unter fünf Kilometern im Auto und 10 Prozent sogar unter einem Kilometer. Also da will ich gar nicht mal die Abgasstatistik wissen, wenn man die Brötchen holt. Also von daher raus aus der Komfortzone ist etwas, wo man ja auch wächst. Von daher ja, stimme ich dir zu.«

Dustin Balsing, DER SPIEGEL

»So, du hast heute Abend noch ein Auftritt in Lüneburg. Ich würde sagen, ich hol mir jetzt mal eins der letzten zwei verbliebenen Stadträder und dann machen wir uns ja auf den Weg zum Hauptbahnhof.«

Katja Diehl, Autorin und Aktivistin

»Also eigentlich bist du als Radfahrerin in Hamburg immer im Mario Kart-Modus, also du guckst ständig auf die Umgebung.«

Katja liebt ihr Klapprad und hat es auf ihrer Lesereise quer durch Deutschland immer mit dabei. Auf ihrer Tour versucht sie Menschen zum Umdenken zu bewegen, setzt sich für eine Stadt ein, die nicht mehr von Autos dominiert wird.

Im Gegensatz zu Katja halten 76 Prozent der Deutschen das Auto für unverzichtbar im Alltag. Auf Fahrrad und ÖPNV können jeweils knapp 50 Prozent der Befragten nicht verzichten. Alles nur eine Frage des Angebots? Ein Blick in unser Nachbarland Dänemark zeigt: Anreize schaffen, funktioniert. Seit Jahrzehnten wird hier in der Verkehrsplanung das Fahrrad und nicht mehr das Auto priorisiert. Das Ergebnis: 28 Prozent aller Wege in und um Kopenhagen werden mit dem Fahrrad zurückgelegt. Der Anteil am Gesamtverkehr ist damit rund doppelt hoch wie beispielsweise in Hamburg. Politische Entscheidungen können also gesellschaftlichen Wandel herbeiführen.

Um zu erfahren, wie die Mobilitätsbranche selbst auf die aktuelle Lage blickt, haben wir uns auf der polisMobility in Köln umgehört. In Messehallen und auf den Straßen zeigen Hersteller, Start-ups und Stadtplanerinnen und Stadtplaner, wie sie sich Mobilität in der Zukunft vorstellen. Für den individuellen Verkehr in der Stadt könnte dieser kleine Flitzer eine Lösung sein. Der Hersteller dieses elektrischen Kleinstwagens verspricht weniger Stress und mehr Zeit, denn die lästige Parkplatzsuche fällt fast weg. Praktisch sind diese Erfindung zwar, aber ein wenig enttäuscht sind wir dennoch. Soll das diese Mobilitätswende sein?

Wir treffen Dr. Michael Frehn. Er ist Geschäftsführer der Planersocietät und beschäftigt sich seit über 25 Jahren mit Mobilitäts- und Verkehrsplanung.

Dustin Balsing, DER SPIEGEL

»Was bedeutet denn für Sie das Wort Mobilitätswende ganz konkret?«

Michael Frehn, Stadtplaner und Geschäftsführer »Planersocietät«

»Aufenthaltsqualität zu schaffen in der Stadt, um Lebensqualität zu schaffen. Wir haben ein Stück weit die Städte den Autos geopfert.«

Dustin Balsing, DER SPIEGEL

»Was, würde Sie sagen, sind aktuell die größten Hürden?«

Michael Frehn, Stadtplaner und Geschäftsführer »Planersocietät«

»Wir brauchen aber eine soziale Innovation auch. Also nicht nur die technische Innovation. Da ist vieles jetzt im Umbruch. Wir brauchen aber eine soziale Innovation auch im Kopf. Das gelingt eigentlich ganz gut, wenn man das mal ausprobiert, Räume schafft, wo die Leute auch sehen können, was sie dann auch für einen Mehrwert dann haben.«

Dinge ausprobieren. Damit tun sich deutsche Städte noch schwer. In Barcelona entstand 2017 der erste sogenannte Superblock. Dabei werden neun Häuserblöcke zu einer Insel zusammengefasst. Autos müssen dieses Quartier umfahren. Anwohner- und Lieferverkehr ist zwar erlaubt, aber auf 10 km/h beschränkt. Innerhalb der Superblocks wurden Spielplätze und Grünflächen eingerichtet. Wo früher Parkplätze waren, sind heute Parkbänke. Autos müssen in Tiefgaragen oder außerhalb der Blocks abgestellt werden.

Städte mit Schachbrett-Layout wie Barcelona eignen sich besonders gut für Superblocks. Doch einer aktuellen Studie zufolge sollen ähnliche Konzepte mithilfe kleinerer Mini-Blocks auch in ungleichmäßig bebauten Städten funktionieren.

Hanna Schönwald, Autofan und Künstlerin

»Für mich ist ja auch Auto mehr als einfach nur ein Mittel, um von A nach B zu kommen.

Für mich persönlich wärs nix ohne.«

Hanna Schönwald, Autofan und Künstlerin

»Und die Frage ist auch: Macht das Sinn? Also eine Stadt jetzt nach der Mobilität auszurichten. Ich glaube immer noch, Mobilität wird sich immer nach den Dingen ausrichten, die du tust im Alltag. Und nicht jeder Mensch tut die gleichen Dinge im Alltag. Nicht jeder Mensch arbeitet am gleichen Ort, nicht jeder Mensch hat die gleichen Hobbys, nicht jeder fährt gleich in den Urlaub. Also, dass vielleicht auch so eine Flexibilität erhalten bleiben muss, damit es effizient ist in der breiten Masse, das könnte ich mir vorstellen.«

Innerhalb der Stadt, so erzählt uns Hanna, nutzt sie auch gerne mal E-Scooter.

Den Spaß und auch die Freiheit, die ihr das Auto vor allem als Pendlerin gibt, will sie aber auf keinen Fall missen.

Katja Diehl, Autorin und Aktivistin

»Das, was das Auto hat, ist ein Privileg. Das haben wir dem Auto irgendwann gegeben.

Das Auto ist in dem Moment, wo es parkt, nutzlos für alle. Sogar für den Menschen, der es besitzt. Und deswegen müssen die Privilegien vom Auto ganz klar weg in der Stadt.«

Dustin Balsing, DER SPIEGEL

»Es wird halt nicht als Privileg, was wir hatten, sondern es wird als Verbot empfunden.

Aber gibt es…also hast du da eine Möglichkeit gefunden, Leute zu erreichen, die das so sehen?«

Katja Diehl, Autorin und Aktivistin

»Du brauchst ja Zeit, dass ich überhaupt erst mal mit einem ganzen Satz durch die Tür darf. Weil meistens ist die Tür ja schon zu, wenn ich anfange zu reden, weil alle so fantasiebefreit sind.

Ich mach mir meine eigene Lebensqualität kaputt, wenn ich vor dem Haus parke. Aber eigentlich sind das total schöne Straßen und da braucht man total viel Energie, um den Leuten zu zeigen, dass es kein Verlust ist. Das ist ein Gewinn für alle.«

Katja Diehl, Autorin und Aktivistin

»Pünktlich! Direkt twittern!«

»Barrierefrei!«

Angekommen in Lüneburg. Hier wird Katja am Abend aus ihrem Buch vorlesen und mit Lokalpolitikern über das Thema Mobilität diskutieren.

Katja Diehl, Autorin und Aktivistin

»Ja, wie soll es sich denn verändern? Wir haben momentan, ich weiß gar nicht das wievielte Jahrzehnt, statt Verkehrspolitik, Autopolitik. Und letztlich sind wir alle doch die Politik, also haben alle Möglichkeiten in einer Demokratie. Und da muss man natürlich selbst für Sorge tragen, weil wenn die Lauten gewinnen, das ist momentan so, dann gewinnt meistens eher die Minderheit als die Mehrheit.«

Mutige Modellprojekte könnten dieses gesellschaftliche Engagement fördern. Barcelona und Kopenhagen machen es vor: Sie gestalten ihr Stadtbild so um, dass sich die Lebensqualität verbessert. Stadtplaner sind sich einig, dass Autos dafür nicht komplett aus der Stadt verschwinden müssen. Aber klar ist:

Dustin Balsing, DER SPIEGEL

»Der öffentliche Raum muss wieder stärker nach dem Menschen und weniger nach dem Auto ausgerichtet werden. Dafür ist es wichtig mutig zu sein, zu experimentieren, um den Menschen zu zeigen, was möglich ist.«