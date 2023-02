Die Brücke über die Mosel ist nur eine von vielen, die reparaturbedürftig sind – oder gar gesperrt und komplett ersetzt werden müssen. Das ist das Ergebnis einer internen Untersuchung der bundeseigenen Autobahngesellschaft an den bundesweit 28.000 Brücken, über die der SPIEGEL 2022 berichtete. Zentrale Aussage: »Sollten die notwendigen Erhaltungsmaßnahmen an den Tausenden Bauwerken nicht im erforderlichen Umfang und zeitnah umgesetzt werden, wird es in den kommenden Jahren zu erheblichen Verkehrseinschränkungen bis hin zu Sperrungen von Brückenbauwerken kommen.«

Viele Brücken erreichen laut Autobahn GmbH in den kommenden Jahren das Ende ihrer Lebensdauer. Zugleich hätte sich der Verkehr auf den Autobahnen seit Beginn der Achtzigerjahre nahezu verdoppelt. Vor allem der Anteil des Schwerlastverkehrs sowie der Großraum- und Schwerlasttransporte habe sich signifikant erhöht, heißt es.