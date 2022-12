Gernhold schildert sein Erlebnis selbst auf einem Jobportal : Er ist demnach in München unterwegs gewesen. Eigentlich wohnt er jedoch in Frankfurt am Main, im Nahverkehr der bayerischen Hauptstadt kenne er sich dagegen nicht aus. Guten Gewissens habe er ein Ticket für 3,90 Euro gekauft. Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus: Der Preis ist zwar richtig, aber Gernhold war in der falschen Zone unterwegs. Er muss nun ein erhöhtes Beförderungsentgeld von 60 Euro zahlen.