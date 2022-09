Fahrten mit dem öffentlichen Nahverkehr könnten in München bald drastisch teurer werden: Angeblich plant die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG), die Ticketpreise zum Fahrplanwechsel am 12. Dezember um durchschnittlich 6,9 Prozent anzuheben. Das berichten die Münchner Zeitungen »tz« und »Münchner Merkur« unter Berufung auf Teilnehmerkreise einer Aufsichtsratssitzung am Dienstag. Die Gesellschafter des Münchner Verkehrsverbunds (MVV) – der Freistaat Bayern, die Stadt München und die umliegenden Landkreise – müssen demnach noch zustimmen. Die entsprechende Gesellschafterversammlung kommt am Freitag zusammen.