Hintergrund ist, dass die mögliche neue U9 erst in ferner Zukunft Realität werden könnte – aber heute schon im Zuge der Bauarbeiten für die zweite S-Bahn-Stammstrecke ein U-Bahnhof unter dem Münchner Hauptbahnhof in Grundzügen mitgebaut werden müsste. Ohne dieses »Vorhaltebauwerk« ist ein nachträglich gebauter Halt am Hauptbahnhof nicht mehr vertretbar – und ohne Stopp am Hauptbahnhof macht die als Entlastung der bestehenden Nord-Süd-Linien gedachte U9 keinen Sinn, zitierte Reiter Fachleute. Der Oberbürgermeister warnte davor, mit einem Nein »jetzt schon ein zukunftsfähiges U-Bahnnetz mit der U9 zu verhindern«.