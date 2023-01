Datenauswertung Münchener Autofahrer verschenken besonders viel Lebenszeit im Stau

Leere Straßen, einsame Kreuzungen – so sah es in deutschen Städten während des ersten Corona-Lockdowns aus. Inzwischen zeigt sich ein völlig anderes Bild: Während die Pandemie ausläuft, ist der Normalzustand im Verkehr längst wieder erreicht. Mehr noch: 2022 lag das Verkehrsaufkommen in Deutschland, gemessen in Fahrzeugkilometern an Wochentagen, wieder acht Prozent über dem Vorkrisenniveau von 2019. Das zeigen Daten des Verkehrsanalysten Inrix.