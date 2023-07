Mal kreativ, mal unangenehm: Wer auf deutschen Autobahnen unterwegs ist, kennt das Kennzeichen-Scrabble. Autohalterinnen und Autohalter, die aus der Kombination des Unterscheidungszeichens und der Erkennungsnummer ein Wort bilden. In Duisburg wird ein DU-MM möglich, in Bielefeld ein BI-ER, und Bad Segeberger können sich und ihr Auto nicht nur SE-XY finden, sondern auch so ausweisen.