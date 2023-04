Niederländisches Gericht gibt Airlines Recht

Der Betreiber des Großflughafens Schiphol in Amsterdam hatte am Dienstag mitgeteilt, ab 2025 keine Privat- und Nachtflüge mehr zuzulassen. Flughafen-Chef Ruud Sondag verwies auf den Schutz der Umwelt und die Lärmbelästigung für die Anwohnerinnen und Anwohner. »Zu lange haben wir nur an Wachstum gedacht und zu wenig an dessen Kosten.« Privatflugzeuge verursachten »unverhältnismäßig hohe Lärmbelästigung und CO 2 -Emissionen pro Passagier«.

Der Flughafen folgte damit einer Anweisung der Regierung, die eine schrittweise sinkende Obergrenze für Flugbewegungen vorsieht. Die Niederlande setzen als erster Staat ein Luftverkehrslimit für den Klimaschutz. Der erste Schritt dazu wurde jedoch vorerst geblockt. Ein Bezirksrichter in Haarlem in der Nähe des Flughafens entschied am Mittwoch, dass die Regierung Verfahrensfehler begangen und EU-Vorgaben zur Konsultierung von Interessengruppen missachtet habe. »Das bedeutet, dass Schiphol die maximale Anzahl der Flüge in der kommenden Saison nicht auf 460.000 reduzieren kann«, erklärte das Gericht.