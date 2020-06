Nahverkehr So haben Busse und Bahnen gegen das Auto keine Chance

Ein Gastbeitrag von Andreas Knie

Ein Gastbeitrag von Andreas Knie

Mit Milliarden will der Staat Busse und Bahnen aus der Coronakrise retten und so auch Alternativen zum Auto stärken. Doch der öffentliche Verkehr ist in jetziger Form nicht zukunftsfähig, findet Transportexperte Andreas Knie - und fordert radikales Umdenken.