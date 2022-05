Die Bahn verwies zugleich auf den aktuellen Stand: Solche Züge, die von der Bahn-Tochter DB Fernverkehr betrieben werden, werden zwar auch als Nahverkehrszüge in der Reiseauskunft angezeigt. Dabei stehe der Hinweis »9-EUR-Ticket nicht gültig«, sagte ein Sprecher. Für manche Strecken gibt es Vereinbarungen mit den Ländern, dass Fahrgäste mit Nahverkehrsfahrkarte diese IC ausnahmsweise nutzen dürfen; die Länder leisten dafür eine Kompensation an die Bahn. Das Neun-Euro-Ticket war in dieser Regel bislang jedoch nicht vorgesehen. Solange dies nicht extra vergütet wird, will die Bahn daher eine Ausnahme von der Ausnahme machen: Nahverkehrstickets sind gültig, aber nicht dieses.