Eine Mehrheit der Deutschen will das ab Juni geplante Neun-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Laut einer Umfrage gaben 33 Prozent an, damit Bus oder Bahn fahren zu wollen, 22 Prozent wollen das nach eigener Aussage »wahrscheinlich«. Mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland will das geplante Ticket hingegen nicht nutzen.