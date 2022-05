Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Das 9-Euro-Ticket sei eine »Riesenchance« für klimafreundliche Mobilität, warb Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) bereits am Donnerstagabend. Aus seiner Sicht sei das Vorhaben schon jetzt ein Erfolg: »Ganz Deutschland spricht vom öffentlichen Personennahverkehr.« Die Bundesregierung wisse, dass sie Geld in die Hand nehmen müsse, bekräftigte der Minister kurz vor der Abstimmung nochmals, um die Länder zu einer Zustimmung zu bewegen

Auch Umweltverbände sind zufrieden: Das sei grundsätzlich ein guter Ansatz, sagte der Verkehrsexperte des Bundes für Umwelt und Naturschutz (BUND), Jens Hilgenberg. Wichtiger sei jedoch, dass der Bund dauerhaft deutlich mehr Geld für bessere Angebote in der Fläche zur Verfügung stelle. »Durch das 9-Euro-Ticket fährt erst mal kein zusätzlicher Bus im ländlichen Raum.« Aber gerade dort müssten Alternativen zum eigenen Auto deutlich gestärkt werden, sagte Hilgenberg.

Das Sommer-Ferien-Ticket: Ab Montag geht es los

Die Anbieter stehen schon in den Startlöchern: Bus- und Bahnbetreiber sowie Verbünde haben vor Wochen begonnen, Fahrkartenautomaten, Internetseiten und Apps mit dem neuen Angebot zu ergänzen. »Alle Unternehmen haben uns signalisiert, dass sie technisch bereit sind und dass es losgehen kann«, hieß es etwa beim Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg. Ein Großteil der Anbieter – darunter die Deutsche Bahn – will am Montag den Verkauf freischalten. Einige starten schon Samstag. Einzelne Anbieter haben sogar bereits die ersten Tausend Tickets verkauft, in Hamburg soll der Verkauf am Freitag beginnen.