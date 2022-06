Zehn Prozent mehr Fahrgäste

Auch der Linken-Verkehrspolitiker Bernd Riexinger forderte im Gespräch mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland eine Verlängerung des Neun-Euro-Tickets. »Das Pfingstwochenende hat gezeigt, dass es einen Riesenbedarf an günstigen Ticketpreisen gibt«, sagte Riexinger.

In den Großstädten habe sich die Zahl der Fahrgäste um rund zehn Prozent im Vergleich zu den Tagen davor erhöht, erklärte der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV). »Aber das zur Verfügung stehende Angebot reichte aus, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.« Am Pfingstwochenende seien viele Züge auf touristischen Strecken überlastet gewesen. »Zeitweise mussten zudem an den großen Bahnknoten wie in Köln, Hamburg oder Berlin Bahnsteige wegen des großen Andrangs gesperrt werden.« Räumungen oder Teilräumungen von Fahrzeugen blieben demnach aber »die absolute Ausnahme«. Das deutlich erhöhte Fahrgastaufkommen über Pfingsten mache deutlich, »dass wir dringend die nötigen Investitionen in den Ausbau, in die Modernisierung und für Kapazitätserweiterungen unserer Angebote benötigen«.