Wir drehen eine Runde: Nio ET7 Autoroboter is watching you

Das chinesische Elektroauto-Start-up Nio tritt in Deutschland mit der Hightech-Limousine ET7 an. Ein ausladendes Auto voller Elektronik-Spielereien plus Roboter-Beifahrerin. Faszinierend und irritierend zugleich.