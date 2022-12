Niko, komm rein. Wir stoßen erst mal an, mein Junge. Ich will drehen. Das kannst du auch. Aber eben hier drin. Denn der Innenraum ist die Schokoladenseite des Autos, mit dem wir uns heute beschäftigen. Gut. Hier drin sieht es nämlich aus wie in einer Lounge, lässig, luftig und luxuriös. Und wir haben sogar was zu knabbern hier. Und zwei Drinks - natürlich alkoholfrei. Nich schlecht. Dann lass uns erst mal anstoßen. Auf das Auto, mit dem wir heute eine Runde drehen. Den Nissan Ariya. Na gut. Danke. Cheers. Cheers. Wir haben ausgetrunken und aufgeräumt. Jetzt beschäftigen wir uns mit den Details hier im Innenraum. Viele Autohersteller behaupten ja, in ihren Fahrzeugen herrsche eine Lounge-Atmosphäre. Hier im Nissan Ariya stimmt das wirklich. Die Einrichtung ist elegant und minimalistisch. Es gibt einen ganz ebenen Fußboden und das Raumgefühl insgesamt ist prima. Dazu kommen ein paar Extras. Hier zum Beispiel diese Schublade, die sich elektrisch öffnen lässt. Die haben wir vorhin ja schon als Ablage genutzt. Dann die ebenfalls elektrisch verstellbare Mittelkonsole. Die blauen Ledersitze oder diese erleuchteten Teile hier und hier an den Türen. Es gibt hier drin aber auch ganz konventionelle Bedienelemente. Ein beheizbare Lenkrad zum Beispiel mit etlichen Tasten, zum Beispiel für die Lautstärke oder die Bedienung. Zwei 12,3 Zoll große Bildschirme. Einmal hier links als Digital Cockpit und hier rechts als Touchscreen für alle Infotainmentfunktionen und darunter eingearbeitet in diese Blende, die Tasten für die Bedienung und schließlich hier ein mausartiges Gebilde auf der Mittelkonsole. Das ist der Hebel fürs Automatikgetriebe. Ja, und unser Auto, in dem sind auch noch einige Extras verbaut, wie zum Beispiel ein Head Up Display, ein auf Kamerabild umschaltbarer Fahrer- Rückspiegel. Und ein großes Panorama-Glasschiebedach. So viel zu den Eindrücken im Stand. Jetzt wird gefahren. Okay. Der Ariya bietet das, was man von einem Elektroauto erwartet, nämlich ein kraftvolles und sehr leises Vorwärtskommen. Lenkung, Getriebe und Fahrwerk sind rund und harmonisch aufeinander abgestimmt. Und wer lieber ein bisschen sparsamer oder ein bisschen sportlicher unterwegs sein will, der hat die Möglichkeit, hier über diesen Drive Mode Schalter einen Eco-Modus oder eben den Sport-Modus neben dem Standard-Modus einzustellen. Und eine weitere Taste e-Pedal. Wenn die gedrückt wird, aktiviert sie die Rekuperation, das heißt, nimmt man den Fuß vom Pedal, ist eine deutliche Bremswirkung zu spüren und diese Bremswirkung erzeugt elektrische Energie und speist sie in den Akku zurück. Man muss dann das Bremspedal kaum noch treten. So luftig und filigran das Auto von innen wirkt, von außen wandelt sich das Bild. Manche preisen diese Karosserie als zukunftsweisend und das Design wurde sogar mit dem renommierten Designpreis Red Dot ausgezeichnet. Für meinen Geschmack jedoch wirkt der Nissan Ariya vor allen Dingen feist und plump. Beispielsweise die Frontpartie des 4 Meter langen Autos. Hier gibt es eine große schwarze Blende. Und diese ultra schmalen Leuchten, die ergeben insgesamt ein fast furchteinflößenden Bild. Und an der Flanke, da werden diese großen, ohnehin schon großen 20 Zoll Räder durch diese breiten schwarzen Rahmen rund um die Radhäuser nochmals optisch vergrößert, um wenigstens einigermaßen zur massigen Karosseriefläche zu passen. Über den Seitenscheiben täuscht diese gebogene Chromlinie ein Coupé vor, doch tatsächlich steckt natürlich ein SUV dahinter. Technisch basiert der Nissan Ariya auf einer Elektroplattform des Renault-Nissan-Konzerns und angeboten wird er mit zwei unterschiedlichen Akkugrößen und drei Motorisierungen. In unserem Testwagen ist der große Akku mit der mittleren Motorisierung kombiniert. Und den Elektromotor, den schauen wir uns jetzt an! Unter der vorderen Haube gibt es keinen Frontkofferraum, sondern ausschließlich Technik. Vor allem natürlich die Maschine. In unserem Fall entwickelt die eine Leistung von 178 kW, das entspricht 242 PS. Dazu ein maximales Drehmoment von 300 Newtonmetern. Damit wird das Auto bis zu 160 kmh schnell und es verbraucht im Schnitt laut WLTP-Norm 18,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Und tatsächlich In der Praxis lässt sich dieser Wert auch erzielen, also ungefähr zwischen 18 und 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Gespeist wird diese Maschine von einem Akku. Der sitzt im Unterboden und hat eine Speicherkapazität von 87 Kilowattstunden. Das ergibt laut WLTP-Norm eine Reichweite von bis zu 525 Kilometern. Geladen werden kann der Akku mit bis zu 22 Kilowatt Wechselstrom oder bis zu 130 Kilowatt Gleichstrom. Und die Buchse? Die sitzt hier vorne rechts. Wir setzen uns aber gleich noch mal vorne links rein, denn wir drehen noch eine Runde. Der Nissan Ariya schleppt ganz schön viel Blech mit sich herum und vergleichsweise wenig Glas. Das führt dann auch dazu, dass zum Beispiel die Sicht nach schräg hinten stark eingeschränkt ist. Und noch etwas fällt auf hier drin: Die Kopffreiheit ist nicht so besonders. Das liegt an dem Akku, der im Unterboden verbaut ist. Und man sitzt hier drin. Also quasi im Hochparterre. Für großgewachsene Menschen dürfte es eher unbequem sein. So, und jetzt schauen wir uns noch den Kofferraum an, dazu suchen wir uns einen Parkplatz. Für den Blick in den Kofferraum müssen wir natürlich noch mal anhalten. Und ich muss noch nicht mal selber einparken, denn dazu gibt es hier drin eine automatische Parklücke. Die probieren wir jetzt noch einmal aus. Man sucht sich also einen Parkplatz aus. Nehmen wir mal den hier. Drückt auf Start. Und jetzt Füße von den Pedalen. Hände hoch! Wie in der Lounge sitze ich hier ganz bequem. Und das Auto macht den Rest alleine. In dem Fall rückwärts in die ausgewählte Parklücke zu steuern. Und das funktioniert übrigens mit Parkplätzen quer, aber auch längs zur Fahrtrichtung. Danke schön. Ja, guck mal nach hinten. So, das ist der Blick in den Kofferraum. Die Heckklappe öffnet wie gesehen durch einen angedeuteten Kick. Und hier haben wir jetzt das Gepäckabteil mit einem Volumen von 468 Litern. Das ist so ziemlich durchschnittlich. Vergrößern lässt sich der Laderaum auch durch Umklappen der Rücksitzlehne. Wie groß das Volumen dann wird, dazu gibt es von Nissan bislang keine Aussagen. Und auch hier unten gibt es noch ein bisschen Stauraum und man kann zum Beispiel auch den Boden hier so hochformatig einstecken, um ein bisschen bessere Ordnung im Kofferraum hinzukriegen. Ja, und wie findste den jetzt insgesamt so, den Wagen? Das Fazit zum Nissan Ariya: Pluspunkte sind die überraschenden Innenraumdetails, die einfache Bedienung und das auffallend leise Geräusch. Minuspunkte sind das unnötig aggressive Außendesign, die schlechte Sicht nach schräg hinten und der eher durchschnittliche Kofferraum. Und der Preis? Was kostet der hier? Den Nissan Ariya gibt es ab 47.490 €. Unser Testwagen mit dem großen Akku und einigen Extras, der kostet 65.990 €. Das ist auch nach zwei alkoholfreien Drinks ernüchternd