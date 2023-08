»Wir gehen davon aus, dass vor allem am Freitag sehr viel Verkehr ist«, sagte der ADAC-Sprecher. An dem Tag treffen Berufspendler auf Urlaubsrückkehrer sowie auf Familien, die das Wochenende noch für einen Kurztrip vor Schulbeginn nutzen wollen. Auch am restlichen Wochenende rechnet man mit deutlich mehr Stau als sonst. Ein Anstieg ist demnach noch einmal am Sonntagnachmittag zu erwarten – wer früh aufbricht, kommt wahrscheinlich besser durch, sagte der ADAC-Sprecher.