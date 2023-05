NRW nahm sich dafür nun bis Dienstag Zeit. In dem der Nachrichtenagentur dpa vorliegenden Brief stimmt der Grünenpolitiker Wissings Plänen zwar zu. Zugleich kritisierte er die Zusammensetzung der Projekte als nicht nachvollziehbar. Die Liste, welche Projekte mit »überragendem öffentlichem Interesse« bevorzugt behandelt werden sollen, sei »offensichtlich primär politisch ausverhandelt« worden.

»Dem Bund keinen Vorwand liefern«

Es sei »eine Farce«, wenn von der NRW-Landesregierung mit zehntägiger Frist Zustimmung zu einer kompletten Liste von 66 Autobahnteilprojekten verlangt werde, teilte Krischer weiter mit. Bis heute habe NRW »auf keine einzige Frage« zu den komplexen Verfahren eine substanzielle Antwort des Bundesverkehrsministeriums erhalten. So wollte das Land wissen, wie der Planungsstand bei den einzelnen Projekten sei, was konkret beim Beschleunigen helfen würde und welche Brücken an den Strecken vorrangig saniert werden müssten. Grundsätzlich dürften keine Schutzstandards wie etwa beim Lärmschutz abgesenkt werden, so Krischer. Außerdem müsse in Betracht gezogen werden, statt einer aufwendigen Verbreiterung wie etwa an der A3 einfach den Standstreifen als zusätzliche Spur zu nutzen. Ohne Auskunft zu diesen Fragen sei keine Prüfung möglich.