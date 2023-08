Brennender Frachter in der Nordsee Fährreedereien sehen kaum Gefahr durch E-Autos auf ihren Schiffen

»Unabhängig von der Frage nach der Antriebsart investieren wir in neue Sicherheitssysteme«, sagte Bruns. »Wir haben an Bord einen speziellen Löschschaum, der auch beim Löschen von Elektrobränden gut funktioniert, und eine spezielle Löschdecke zum Eindämmen an Bord«, sagte Bruns. Bauliche Veränderungen seien dagegen kein Thema. »Schließlich können Elektrobrände auch von der Schiffstechnik ausgehen«, sagte Bruns.