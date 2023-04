Einen regelrechten Boom erlebte der Fernverkehr, für den weder das 9-Euro- noch das 49-Euro-Ticket gilt. Allerdings fällt der Verkehr auf langen Strecken im Vergleich zum Nahverkehr kaum ins Gewicht: Mit Eisenbahnen waren 138 Millionen und damit 62 Prozent mehr Reisende unterwegs als 2021, die Deutsche Bahn meldete für manche Zeiträume 2022 sogar neue Passagierrekorde. In Fernbussen waren mit 7,5 Millionen Reisende mehr als zweieinhalb Mal so viele unterwegs wie im Vorjahr, die Zahl war in der Coronazeit allerdings auch besonders dramatisch eingebrochen.