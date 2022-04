Die Coronapandemie hat die Fahrgastzahlen in Bussen und Bahnen 2021 weiter sinken lassen. Mit knapp 7,9 Milliarden rutschte die Zahl der Passagiere auf den tiefsten Stand seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2004, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte . Die Zahl lag 34 Prozent unterhalb des Niveaus vor der Pandemie, also 2019, und noch einmal vier Prozent unter dem Wert von 2020. Dieser Rückgang sei »ausschließlich« auf die Lockdown-Maßnahmen während der Pandemie und die Arbeit im Homeoffice zurückzuführen, erklärte das Amt.