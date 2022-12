»Bei den Geschwindigkeiten, über die wir hier reden, hat im Straßenverkehr niemand mehr volle Kontrolle über sein Fahrzeug«, sagte Gewessler. Laut Statistiken werden bisher pro Jahr 400 bis 450 Geschwindigkeitsüberschreitungen in Österreich gemeldet, bei denen die geplante Regelung angewandt werden könnte. Die Gesetzesinitiative soll nun in eine sechswöchige Beratung, sie könnte frühestens Mitte kommenden Jahres in Kraft treten.

Ähnliche Regelungen gibt es bereits in der Schweiz, Dänemark und in Italien. In Deutschland kann das Fahrzeug nach Angaben des ADAC nur nach illegalen Autorennen beschlagnahmt und eingezogen werden.