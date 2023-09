Bereits am Freitag präsentierte die Tochterfirma Mini ihre künftige Modellpalette mit E-Antrieb. »Die anhaltend große Nachfrage nach unseren lokal emissionsfreien Fahrzeugen bestätigt unseren Weg in eine vollelektrische Zukunft«, sagte Mini-Markenleiterin Stefanie Wurst. Die Muttermarke kündigte eigene Konzepte für eine ab 2025 geplante neue, elektrische Modellplattform an.

Wichtigster Weg, »aber nicht der einzige«

Dem Anschein zum Trotz sei seine Breitseite nicht als »pauschales Argument gegen die E-Mobilität« zu verstehen, betonte Zipse in dem Interview. »Die ist unser größter Wachstumstreiber bei BMW.« Er verwies auch darauf, dass sein Unternehmen etwa in China bereits heute doppelt so viele Elektroautos verkaufe wie die Wettbewerber Mercedes-Benz und Audi zusammen. Die Konkurrenten haben sich im Gegensatz zu BMW offiziell dem Verbrenner-Aus verschrieben.