»Moin Jürgen. Warum treffen wir uns heute beim Getränkemarkt?« »Niko, ich muss erst noch Leergut abgeben, dann starten wir. Obwohl, eigentlich könnten wir auch gleich loslegen. Denn wir haben es heute mit einem Kombi zu tun. Und bei Kombis geht es ja vor allen Dingen um den Laderaum. In unserem Fall fasst er zwischen 597 und 1.634 Liter. Oder anders gesagt, 16 handelsübliche Mineralwasserkisten passen locker rein. Wir drehen eine Runde mit dem Opel Astra Sports Tourer, jedenfalls nachdem ich ausgeladen habe. So, die leeren Flaschen sind wir los. Jetzt kümmern wir uns volle Pulle ums Auto. Das ist der Opel Astra Sports Tourer. Die Astra-Baureihe produziert Opel seit 1991 als Nachfolger des Kadett. Und die neue Astra-Generation kam Anfang des Jahres auf den Markt, es ist die sechste: ein Fünftürer mit fünf Sitzplätzen und enormem Laderaum, wie wir eben gesehen haben. Und wahrscheinlich deswegen ist er so beliebt. In Deutschland entscheiden sich rund 2/3 aller Kunden für den Sports Tourer und nicht für den normalen Fünftürer mit Schrägheck. Überhaupt: Kombis haben bei Opel eine lange Tradition. 1954 kam das erste Modell mit extra großem Laderaum auf den Markt. Werbespruch damals: Ein Auto kaufen, zwei besitzen. Gemeint war ein PKW und ein Kleintransporter. Kommen wir jetzt wieder zum neuen Modell. Trotz des üppigen Laderaums ist die Gesamtstatur des Wagens schlank und gefällig. Auffälligkeiten sind die Frontpartie mit dem neuen sogenannten Visor-Kühlergrill, eingerahmt von LED-Scheinwerfern und LED-Tagfahrlicht. Auf der Motorhaube gibt es die Opel-typische Bügelfalte. Unser Wagen rollt auf 17-Zoll-Rädern. Er trägt schwarze Außenspiegelkappen und eine Dachrinne. Die Maße: 4,64 m lang ist der Wagen, 1,86 m breit und 1,44 m hoch. So viel zum Äußeren. Jetzt schauen wir nach drinnen. Das Interieur hat einen richtigen Sprung gemacht.

Jahrzehntelang herrschte betuliche Beständigkeit in Opel-Modellen. Im neuen Astra hingegen wird man von einem modernen, durchdachten und übersichtlichen Ambiente empfangen. Zentrales Element ist dieser 85 Zentimeter breite Riegel hier vorne, in dem gleich zwei Zehn-Zoll-Bildschirme untergebracht sind. Einmal links das Digital-Cockpit und rechts der Bildschirm mit Touchfunktion als Kommandozentrale des Infotainmentsystems. Die Menüführung ist allerdings nicht ganz so eingängig und logisch, wie man sich das wünschen würde. Zum Glück gibt es klassische Bedienelemente, beispielsweise diesen Drehregler für die Lautstärke oder diese Tasten für die Klimabedienung. Es gibt auch noch eine Sprachbedienung, die wird hier aktiviert für Telefon, Navigation und Audio. Allerdings so, wie man das gerne hätte, nämlich die Reaktion auf natürliche Sprache, das funktioniert leider nicht. Man muss spezielle Sprachbefehle, bestimmte Stichworte sagen. Erst dann kapiert das System, was man möchte. Wir fahren hier die Ausstattungsversion ›Business Elegance‹. Zu der gehören unter anderem: Lederlenkrad, das sich beheizen lässt, beheizbare Vordersitze, eine Ladeschale, um das Smartphone kabellos aufzuladen, und etliche Assistenzsysteme von der Spurführung bis zum Toten-Winkel-Warner, von der Verkehrszeichenerkennung über die Einparkhilfe bis zur Rückfahrkamera. Wir wollen jetzt nach vorn gucken. Wir drehen noch eine Runde. Niko, steig ein. Der Astra Sports Tourer ist eines von den Autos, mit denen man schnell vertraut wird. Das liegt an den übersichtlichen Bedienelementen, an den gut ausgeformten Sitzen und am griffigen Handling. Die elektrische Servolenkung hinterlässt ein ausgesprochen zupackendes Gefühl, die Acht-Gang-Automatik arbeitet dezent im Hintergrund und bei Bedarf lassen sich über diese Taste hier die Fahrmodi verstellen. Die Auswahl gibt es zwischen Eco, Normal und Sport. Kritisieren lässt sich allenfalls der manchmal etwas brummelige Motor. Aber zu dem kommen wir gleich noch. Opel bietet den neuen Astra mit Benzin- und Dieselmotoren, mit einem Plug-in-Hybrid-Antrieb und ab dem kommenden Jahr auch mit reinem Elektroantrieb an. Im Motorraum unseres Testwagens steckt ein klassischer Verbrenner, nämlich ein 1,5 Liter-Vierzylinder-Turbodiesel, der eine Leistung von 130 PS entwickelt.

Das entspricht 96 kW, ein maximales Drehmoment von 300 Newtonmeter. Und er macht das Auto bis zu 208 km/h schnell. Als Durchschnittsverbrauch gibt Opel 4,6 Liter pro 100 Kilometer an – und das ist kein Fantasiewert. Nach den ersten 500 Kilometern, die wir mit dem Wagen gefahren sind, meldet der Bordcomputer einen Durchschnittsverbrauch von vier Litern je 100 Kilometer. Der Motor erfüllt die Abgasnorm Euro 6d und ein Stickoxidkatalysator reinigt die Abgase. Der dazugehörige AdBlue-Tank fasst 13 Liter und das reicht so ganz grob für rund 6.000 Kilometer Fahrt. Hängt ja auch vom Verbrauch ab. So, und jetzt gucken wir noch in den Fonds. In der zweiten Reihe des Astra Sports Tourer geht es nicht unbedingt großzügig, aber doch bequem zu. Die Rücksitzlehnen sind geteilt und lassen sich separat umklappen. Das Gepäckraumrollo kann in einem Fach unter dem Ladeboden verstaut werden. Und Verbandskasten und Warndreieck befinden sich hier unter einer zweiten Klappe, so dass sie auch bequem erreicht werden können, wenn der Laderaum voll geladen ist und man hier vom innen Zugriff hat. Opel bietet mit dem neuen Astra Sports Tourer ein rundum gelungenes Familienauto an. Der Wagen sieht gut aus, fährt sich prima, bietet einen modernen Innenraum und ordentlich Platz fürs Gepäck. Die Pluspunkte sind also die schicke Optik, das gute Handling und der üppige Laderaum. Minuspunkte sind die oft recht umständliche Menüführung des Infotainmentsystems, die manchmal etwas begriffsstutzige Sprachbedienung und der brummelige Dieselmotor.« »Ja, und der Preis? Was kostet der Wagen?« »Den Astra Sports Tourer gibt es ab 29.000 € und unser Testwagen mit 130-PS-Diesel und ›Business Elegance Ausstattung‹ kostet 36.170 €. So, das waren jetzt wieder eine ganze Menge Zahlen und Fakten. Mein Mund ist schon ganz trocken, Niko. Wir fahren noch mal zum Getränkehandel.« »Okay.«