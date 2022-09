Opel Vivaro-e Hydrogen Doppelt fährt besser

Kein Wunder, dass verschiedene Autohersteller sie immer mal wieder hervorkramen. Dazu zählt selbst Opel – eine Marke, die in den vergangenen Jahrzehnten meist in Schwierigkeiten steckte. Seit mehr als 20 Jahren befassen sich die Ingenieure in Rüsselsheim mit dem alternativen Antrieb. Die Brennstoffzelle arbeitete zu Forschungszwecken Anfang des Jahrtausends im Minivan Zafira. 2007 setzte sie Opels Konzernmutter General Motors (GM) versuchsweise in den Chevrolet Equinox ein. Danach wurde es ruhig um den exotischen Antrieb. Vom Tisch war das Thema jedoch nie.