Moin, Jürgen!

Ah, moin!

Was hast du denn da meinen Namen eingegeben. Wird sie mich ersetzen?

Ganz im Gegenteil, Niko. Ich will mal eine Runde mit gleich zwei Nikos drehen: Mit dir und dem Auto. Das heißt nämlich ab sofort auch Niko. Die chinesische Marke Ora macht's möglich. Deren Fahrzeuge sollen nämlich nicht nur Autos sein, sondern treue Begleiter in allen Lebenslagen, wie das Ora Marketing dichtet. Deswegen kann man ihnen Wunschnamen geben. Aber ein Modellnamen gibt es natürlich auch noch. Wir drehen eine Runde mit dem Ora Funky Cat.

Bevor wir uns ums Auto kümmern, erst mal ein paar Worte zu dessen Herkunft. Der Markenname Ora steht für Open Reliable Alternative, zu deutsch also ungefähr: offen, verlässlich, anders. Und Ora gehört zum chinesischen Konzern Great Wall Motors. Und Great Wall Motors wiederum ist Partner von BMW bei der Entwicklung des neuen Elektro-Mini.

Den Elektro-Mini wird es erst im Laufe des Jahres geben, unseren Testwagen, ein elektrisches Kompaktauto, das ist schon seit einigen Monaten in Deutschland verfügbar. Der Ora Funky Cat – übrigens das erste Modell der Marke Ora – den könnte man also als eine Art Blaupause für den E-Mini bezeichnen. Und tatsächlich wenn man sich umschaut, hier an dieser Schalterleiste beispielsweise, die Kippschalter, mit denen die Klimaanlage bedient wird, da erkennt man, dass die Ora-Designer sich durchaus ein bisschen was vom Mini-Design abgeschaut haben. Ob das auch fürs Mini Fahrgefühl dieses typische Gokart Fahrgefühl gilt? Das probieren wir gleich mal aus. Wir drehen eine Runde.

Zisch und Weg. Das ist der erste Eindruck hier im Ora Funky Cat. Das Fahrgefühl hat tatsächlich was von Gokart. Der Wagen ist flink und die Lenkung extrem leichtgängig. Dazu gibt es vier unterschiedliche Fahr-Modi, die man auswählen kann. Hier links unten ist die Taste: Automodus, Normalmodus, Sportmodus und Ecomodus. Aber so groß sind die Unterschiede zwischen diesen Modi nicht. Und das gilt auch für die ebenfalls in vier Stufen verstellbare Rekuperation. Auch da unterscheidet sich die Bremswirkung nicht ganz so doll.

Wir haben zum Beispiel auf One-Pedal-Drive eingestellt, das heißt, wenn man den Fuß vom Pedal nimmt, dann verzögert der Wagen bis zum Stillstand. Aber das hat sich einfach automatisch selbstständig einfach wieder abgeschaltet. Da haben die Programmierer also noch ein bisschen was zu tun.

Werfen wir mal einen Blick hier aufs Ambiente. Retro-futuristisch würde ich diese Einrichtung nennen. Sehr schlicht, ganz elegant, hübsche Materialien. Das sieht gut aus, ist aber nicht in allen Fällen gut gemacht. Durch den sehr großen Lenkradkranz zum Beispiel kann man prima aufs Digitalcockpit gucken. 10,2 Zoll groß. Gleichzeitig aber verdeckt der Lenkradkranz ein bisschen was vom ebenfalls 10,2 Zoll großen Touchscreen. Dazu kommt, dass der manchmal zögerlich auf Berührung reagiert. Und die Schrift hier ist ziemlich klein. Man kann manches also nur wirklich schwer ablesen.

Dafür aber gibt es dann wieder die Sprachbedienung. Hey, Niko, Schiebedach öffnen!

Ja, ich bin hier. Du fährst ziemlich schnell. Ich öffne es halb.

So stellt sich Ora die Verbindung zwischen Auto und Fahrer vor. Allerdings: Dieser Beobachter hier im Auto, der Partner, der kann auch ziemlich streng werden. Etwa wenn man zu lang auf den Bildschirm guckt. Was ja nicht so selten ist bei der schwierigen Bedienung. Hier nämlich, an der A-Säule, sitzt ziemlich auffällig eine Kamera, die die ganze Zeit den Fahrer im Blick behält. Die lässt sich auch abschalten. Damit schaltet man aber auch den Aufmerksamkeits- und Müdigkeitsassistenten aus. Wir sind noch lange nicht müde. Wir gucken uns weiter um, und zwar jetzt erst mal das Auto von außen. Und dann schauen wir noch dem Wagen unter die Klappen.

Von außen ist es deutlich zu erkennen: Der Ora Funky Cat ist so etwas wie der chinesische Zwilling des Mini. Auch er trägt kreisrunde, sympathisch dreinblickende Scheinwerferaugen, glatte, geschmeidige Karosserieflächen und die 18-Zoll-Räder sind ganz weit in die Ecken der Karosserie gerutscht. Unser Testwagen ist mit der Top-Ausstattung Pro Plus bestückt und er trägt eine Zwei-Farb-Lackierung aus den Farbtönen Aurora Green und Moonlight White.

Die Maße des Funky Cat: Der Wagen ist 4,24m lang, 1,83m breit und 1,60m hoch. So viel zur Karosserie. Jetzt schauen wir mal unter die vordere Haube.

Unter der Vorderhaube gibt es keinen Frunk, sondern da steckt die Antriebstechnik. Die E-Maschine, das Ora Funky Cat leistet 126 kW, das entspricht 171 PS. Sie entwickelt ein maximales Drehmoment von 250 Newtonmetern, macht den Wagen bis zu 160 kmh schnell und verbraucht im Schnitt 16,5 kWh pro 100 Kilometer. Und das ist ein Wert, um den sich derzeit ziemlich viele Elektroautos einpendeln.

Die Maschine ist gesetzt. Wählen kann man allerdings zwischen zwei unterschiedlich großen Akkus. In unserem Testwagen steckt der größere der beiden Akkus mit einer Speicherkapazität von 63 Kilowattstunden und übersetzt in Reichweite sind das laut WLTP-Norm 420 Kilometer.

Geladen werden kann dieser Akku mit bis zu 11 kW Wechselstrom und bis zu 63 kW Gleichstrom. Für Langstreckenfahrten gibt es also geeignetere Autos. Denn es dauert auch im besten Fall mindestens eine Dreiviertelstunde, bis der Stromspeicher des Ora Funky Cat wieder zu 80 % gefüllt ist. So viel zum Antrieb. Jetzt gucken wir weiter nach hinten.

Kurzer Halt im Fonds und man sieht, die Platzverhältnisse für ein Auto dieser Größe sind wirklich sehr ordentlich. Außerdem ist es hier eine angenehm helle, luftige Atmosphäre. Das liegt am Schiebedach, das hier in unserem Testwagen verbaut ist. So, und jetzt gucken wir noch in den Kofferraum.

Niko?

Was ist los?

Kofferraum öffnen!

Alles klar, wird geöffnet.

Praktisch, oder? Die Klappe hat sich ja schon per Sprachbefehl geöffnet und wir blicken in einen Kofferraum – oder sollte man vielleicht besser sagen in eine Kofferraumwanne. Denn diese Ladekante hier, die ist ziemlich breit und ziemlich hoch: 83 Zentimeter hoch. Einladen wird also kein Spaß, aber es geht auch gar nicht viel rein. 228 Liter beträgt das Fassungsvermögen. Zum Vergleich: beim exakt gleichlangen VW Audi 3, da passen 385 Liter in den Kofferraum.

Immerhin beim Ora Funky Cat, können die Rücksitzlehnen umgeklappt werden und dann wächst das Ladevolumen auf 858 Liter. Das ist immer noch nicht viel, aber wir wollen jetzt ohnehin nicht verreisen. Wir drehen noch eine Runde.

Der Ora Funky Cat gehört zur gleichen Klasse, in der sich auch VW id3 oder Renault Megane E-Tech tummeln. Optisch allerdings sticht das chinesische Modell hervor und auch der Elektroantrieb passt. Abstriche gibt es dagegen bei der Bedienbarkeit und bei der Alltagstauglichkeit. Dafür gewährt Ora fünf Jahre Garantie ohne Kilometerbegrenzung. Und der Wagen ist schnell verfügbar. Der Importeur spricht von einer Lieferzeit zwischen vier und sechs Wochen.

Gut gefallen uns am Ora Funky Cat: das sympathische Design, das agile Fahrverhalten und das Platzangebot, auch im Fonds.

Minuspunkte sind: der kleine Kofferraum, das frickelige Bediensystem und die bescheidene Ladeleistung.

Ja, und den Preis würde ich gerne noch wissen, Jürgen.

Den Ora Funky Cat gibt es ab 38.990 € und unser Testwagen mit der großen Batterie, der Top-Ausstattung und Zwei-Farb-Lackierung, der kostet 48.480 €. Aber weißt du, was unbezahlbar ist? In diesem Auto bin ich niemals ohne Niko unterwegs.

Ich höre.

Da ist er. Hallo, Niko.

Sicher. Wohin willst du fahren?