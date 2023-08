An neun Standorten würden die Autofahrerinnen und Autofahrer an den Einfallstraßen in die Innenstadt auf großen Bildschirmen auf drohende Überschreitungen bei den Grenzwerten für Stickstoffdioxid hingewiesen, sagte ein Sprecher der Stadt. So wurden die Autofahrer etwa an der Autobahnabfahrt im Stadtteil Fledder mit der Nachricht begrüßt: »Morgen Petersburger Wall hohe Schadstoffbelastung – bitte ÖPNV benutzen.«