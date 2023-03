In zehn Bundesländern beginnen am Wochenende die Osterferien. Der ADAC rechnet deshalb mit vielen Staus auf den Autobahnen. Vor allem am Freitagnachmittag und am Samstag dürfte es auf den Autobahnen in den Ballungsräumen und auf den wichtigen Reiserouten eng werden. Die meisten Urlauberinnen und Urlauber fahren nach ADAC-Einschätzung in die Alpen, in südliche Urlaubsländer oder an die Küste, um dort die Ostertage zu verbringen.