Rund um die kommenden Osterfeiertage müssen sich Autofahrerinnen und Aurofahrer auf den Straßen in Geduld üben: Nach Angaben des ADAC ist vor allem am Gründonnerstag und am Ostermontag mit einer erhöhten Staugefahr zu rechnen. Auch am Karfreitagvormittag sollten sich im Auto Reisende auf ein erhöhtes Verkehrsaufkommen einstellen. Weniger werde vermutlich am Samstag und am Sonntag los sein.