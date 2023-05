Schon im Vorfeld hatte es Kritik am 49-Euro-Ticket gegeben. So konnten manche Menschen wegen eines niedrigen Schufa-Eintrags kein Ticket erwerben. Die Verbraucherzentrale kritisierte, der Kauf sei »unnötig kompliziert«, Kundinnen und Kunden würden online oft nur unzureichend informiert. Fünf Anbieter hätten den Kauf des Deutschlandtickets an Schaltern oder in Kundenzentren explizit ausgeschlossen, vier weitere keine eindeutigen Informationen dazu bereitgestellt.