Zu den Informationen, die ein Teil der Gruppe erhielt, gehörte diese: Der durchschnittliche Penis sei 18 Zentimeter lang, was nicht stimmt. Im Schnitt ist das männliche Genital kleiner. Die Psychologen nehmen an, dass Männer mit der Falschinformation das Gefühl bekommen, untenrum nicht ausreichend bestückt zu sein. Tatsächlich hielten Probanden aus dieser Gruppe Sportwagen für besonders begehrenswert, so die Psychologen.

Mit dem Alter nahm der Effekt zu

Die andere Gruppe der Studienteilnehmer bekam dagegen die Informationen, der durchschnittliche Penis sei nur zehn Zentimeter lang. Auch das stimmt nicht, der falsche Fakt sollte ihnen jedoch das Gefühl von Selbstsicherheit in Bezug auf ihr Genital geben. Tatsächlich stuften diese Teilnehmer die Sportwagen als weniger begehrenswert ein.