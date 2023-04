Jürgen, warum machst du jetzt Brotzeit? Wir wollten doch einen Peso testen.

Das tue ich längst. Die Pfeffermühle stammt von Peugeot. Pfeffermühle, Kaffeemühle und Sägeblätter waren nämlich die ersten Produkte der französischen Firma. Deswegen hat das 1810 gegründete Unternehmen Peugeot auch einen Löwen als Markenzeichen - als Symbol für starke und scharfe Zähne. Aber seit 1889 baut Peugeot auch Autos. Und deswegen drehen wir heute nicht nur Pfeffer durch ein Mahlwerk, sondern wir drehen auch eine Runde mit dem neuen Peugeot 408. Da steht er.

Schauen wir uns den Peugeot 408 erst mal von außen an. Die Optik des Wagens ist nämlich durchaus besonders, weil die Karosserie mixt Stilelemente von Limousine, SUV und Kombi von der Limousine hat das Auto zunächst mal die Grundform, wobei er hier erstmals bei Peugeot mit einem Schrägheck kombiniert wird. Vom SUV hat der Wagen die erhöhte Bodenfreiheit, 19 Zentimeter sind es und diese Plastikplanken um die Radhäuser und entlang der Schweller und vom Kombi schließlich hat er die große Heckklappe. Dazu gibt es einige Designdetails die auffallen, beispielsweise das neue Logo. Es ist nicht mehr der stehende Peugeot Löwe, sondern nur noch ein Löwenkopf. Dann der Kühlergrill hier mit diesen Plättchen, die jeweils in Wagenfarbe lackiert sind und sich wie eine Fontäne über die Frontpartie ergießen. Oder dann die schon von Peugeot bekannten säbelzahnartigen Tagfahrleuchten. Und hier noch 20-Zoll-Räder, bei denen das Eckige mal ins Runde musste. Der 408 ist ein Familienwagen mit fünf Türen und fünf Sitzplätzen. Der Wagen ist 4,69 Meter lang, 1,85 Meter breit und 1,48 Meter hoch. Damit ist diese dritte Generation des 408 ein wenig geschrumpft im Vergleich zum Vorgängermodell. Und das ist durchaus etwas Besonderes in der Autoindustrie, die ja sonst auf ein ewiges größer, höher, breiter fixiert ist, was diese etwas kompaktere Form für den Innenraum bedeutet, das gucken uns jetzt dann.

Der erste Eindruck hier drin: Trotz der kleineren Ausmaße geht es durchaus geräumig zu und ziemlich zackig. Denn statt weicher Schwünge und Rundungen dominieren hier im 408. Klare Linien und klare gerade Kanten. Außerdem wird der Innenraum geprägt vom sogenannten i-Cockpit. Das i-Cockpit hat Peugeot bereits vor zehn Jahren eingeführt und es wird auch im 408 eingesetzt. Die wesentlichen Elemente sind ein kleines, in diesem Fall fast schon ovales Lenkrad, das so tief angebracht ist, dass man über den Lenkradkranz hinweg auf die Instrumente schaut. In dem Fall ist es ein zehn Zoll großes Digital Cockpit mit 3D Effekten und nah am Fahrer und gut erreichbar und auf Fahrer oder Fahrerin ausgerichtet ist auch der zehn Zoll große Touchscreen hier. Insgesamt soll diese Anordnung dem Fahrer und der Fahrerin das Gefühl geben, das Auto wirklich gut im Griff zu haben und die Ablenkung vom Verkehrsgeschehen so gering wie möglich halten. Ob das funktioniert? Das probieren wir gleich mal aus.

Das Fahrgefühl hier im 408 erinnert ein bisschen an einen Autoscooter. Dieses tiefsitzende, vergleichsweise kleine Lenkrad vermittelt einen Eindruck, man habe den Wagen wirklich locker in der Hand. Mir gefällt das sehr gut, kann aber sein, dass nicht alle Menschen je nach Körpergröße damit gut zurechtkommen und das angenehm finden. Hier unten auf der Mittelkonsole gibt es den Drive Mode Schalter. Damit kann man wählen zwischen Hybrid Modus, sportlichem Fahrmodus oder rein elektrischem Fahrmodus. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist der sehr kleine Hebel für das acht Gang Automatikgetriebe. Und ebenfalls gewöhnungsbedürftig ist das ziemlich verschachtelte Menü für den Bordcomputer. Da braucht man ein bisschen, um sich einzufuchsen. Offenbar haben das auch die Programmierer schon so erkannt. Denn es gibt zwei Tricks, die sie da eingebaut haben, um das ein bisschen einfacher zu machen. Man kann mit drei Fingern gleichzeitig berühren und landet immer im Hauptmenü. Und zweitens kann man diese fünf Tasten hier individuell belegen. Zum Beispiel, wenn man sagt "Sitzverstellung brauche ich gar nicht so oft", bleibt man ja länger auf dieser Taste und wählt dann zum Beispiel das Telefon aus und schon ist hier die Taste mit dem Telefon belegt. Das lässt sich so einstellen, dass man es ganz individuell hat. Das ist hilfreich. Ebenso hilfreich sind bis zu 30 Assistenzsysteme, die es für das Auto gibt, darunter Notbremse, Assistent, adaptive Tempomat, halbautomatische Spurwechsel und eine Verkehrszeichenerkennung. Erwähnen muss man noch, dass beim Crashtest der Peugeot 408 nicht die Bestwertung von fünf Sternen erhielt, sondern vier Sterne. Das ist gut, aber eben nicht sehr gut. Und der Grund dafür ist: Das Auto bietet keinen Center-Airbag, keinen Knie-Airbag und keine Hüft-Airbags beispielsweise. Und damit fällt die Bewertung für den Insassenschutz für Erwachsene schlechter aus, als wenn er diese Airbags hätte. So schauen wir mal unter die Haube.

Peugeot bietet den 408 mit Benzinmotorisierung und mit zwei Plug-in-Hybrid-Antrieben an. Eine rein elektrische Variante wird im nächsten Jahr folgen. In unserem Testwagen steckt der größere der beiden Plug-in-Hybrid-Antriebe mit einer Systemleistung von 165 kW. Das entspricht 225 PS und einem maximalen Drehmoment von 360 Newtonmeter. Der Antrieb kombiniert einen 1,6 Liter Vierzylinder Benziner mit einer Maschine und dieses Duo macht den Front Triple bis zu 233 km/h schnell. Rein elektrisch fährt der Peugeot 408 ungefähr 64 Kilometer. Die Energie stammt aus einem 12,4 Kilowattstunden großen Akku und der kann geladen werden an einer ganz normalen Haushaltssteckdose mit bis zu 3,7 kW Ladeleistung. Dann dauert es im besten Fall vier Stunden. Wenn man sich für 500 Euro extra einen 7,4 Kilowatt Lader einbauen lässt, dann reduziert sich die Ladezeit auf ungefähr zwei Stunden. Als Durchschnittsverbrauch laut WLTP-Norm gibt Peugeot 1,2 Liter pro 100 Kilometer an – kann man gleich wieder vergessen, ist eine komplett unrealistische Berechnungsmethode. Grundsätzlich kann man sagen: Je öfter man mit geladenem Akku fährt und je öfter der Elektromotor anspringt, desto Spritsparender ist man unterwegs. Wir haben es gestern in der Stadt ausprobiert. Zwischen vier und fünf Liter beträgt dann ungefähr der Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer. So, und jetzt schauen wir noch ein bisschen weiter nach hinten.

So, noch ein rascher Blick in den Fond. Die Beinfreiheit ist wirklich gut, die Kopffreiheit hingegen eher eingeschränkt. Und es gibt für die hinten Sitzenden, beziehungsweise für deren digitale Geräte, hier zwei USB-C-Anschlüsse. So, und jetzt guckt man noch in den Kofferraum. Ehe wir unter die Klappe gucken, schauen wir noch zwei Besonderheiten am Heck an. Einmal diese beiden Dachspoiler hier, deren Hauptfunktion es ist, die Scharniere, die darunter sitzen, zu kaschieren. Und dann dieses große, hervorstechende unlackierte Teil am Heck, das vor allen Dingen dazu da ist, bei Parkremplern den Schaden zu minimieren. Und das ist ganz schlau mitgedacht, denn die Sicht aus dem Auto nach hinten, die ist ziemlich mies und das Risiko damit ziemlich hoch. So, und jetzt gucken wir unter die Klappe. 471 Liter fasst er und in dem reinen Benziner Modell sind es 60 Liter mehr, denn hier beim Plug-in-Hybrid sitzt unterm Kofferraum der Akku. Klappt man die Rücksitzlehnen um, wächst das Volumen auf 1545 Liter. Hier liegen die beiden Ladekabel, die hat uns Peugeot hier oben reingelegt. Man kann sie aber auch hier im Unterboden unterbringen. Und es gibt in der Mitte noch eine durchlaufende Luke für längere Gegenstände. So, wir drehen jetzt noch eine Runde.

So, Nico, guck doch erst noch mal nach hinten. Dann siehst du nämlich auch, dass der Blick nach hinten wirklich stark eingeschränkt ist.

Ja, stimmt.

Insgesamt aber ist der Peugeot 408 ein interessantes Auto. Erstens, weil er das SUV-einerlei mit einer neuen Designidee aufbricht. Zweitens, weil er als Familienwagen Platz und Komfort bietet. Und drittens, weil zum unangepassten Äußeren auch innen ein paar neue Ideen kommen. Pluspunkte an dem Wagen sind: Das locker-lässige Handling, dann das unangepasste, schicke Design und diese frei belegbaren Schnellzugriffstasten. Minuspunkte sind: Das trotz dieser Schnellzugriffstasten immer noch insgesamt unübersichtliche Menüs, die schlechte Sicht nach hinten und die vier Sterne Bewertung im Crashtest.

Ja, und was kostet der Wagen hier?

Den 408 gibt es ab 36.750 Euro und unser Testwagen mit dem starken Plug-in-Hybridantrieb und mit Top-Ausstattung, der kostet 51.050 Euro. Übrigens: Peugeot baut ja immer noch Pfeffermühlen. Vielleicht – Achtung, Kalauer-Alarm – deshalb der gepfefferte Preis.

Vielleicht.