Opfer von Rechtsabbiege-Unfällen werden in der überwiegenden Anzahl Radfahrer, wie der Unfallexperte Siegfried Brockmann sagt. Fußgänger hätten immer die Chance, einen Schritt zurückzutreten. Der Radfahrer sei dagegen mit höherer Geschwindigkeit unterwegs, bei 20 km/h betrage sein Bremsweg 10 Meter. »Wir haben hier ein sehr großes Problem, weil der Starke und der Schwache sich unweigerlich begegnen müssen«, sagt der Leiter der Unfallforschung der Versicherer.

Lkw verursachten fast immer besonders schwere Unfälle, Hauptunfallgegner sei aber das Auto. Die meisten Abbiege-Unfälle geschehen seinen Angaben zufolge dort, wo es keine Ampel gibt, etwa an Ein- und Ausfahrten von Tankstellen, Supermärkten und anderen Grundstücken. Als Gegenmaßnahmen fordert Brockmann bessere Sichtbeziehungen, bessere Markierungen und Ausschilderungen sowie an Kreuzungen getrennte Ampelschaltungen. Die bisherigen Fördermittel für den freiwilligen Einbau der Abbiegeassistenten in Lastwagen reichten zudem nicht aus.