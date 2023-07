Bei den elf Projekten war der Bau in den kommenden drei Monaten geplant. In der Mitteilung der Senatsverkehrsverwaltung heißt es, die geplanten Radwege seien unter folgenden Kriterien »ergebnisoffen geprüft« worden: »Verkehrssicherheit, Schulwegsicherheit, ein guter Verkehrsfluss, keine Dopplung von Wegen und ein nicht zu hoher Verlust an Parkplätzen, der ÖPNV, schnelles Durchkommen von Polizei und Feuerwehr«. Die fünf gestoppten Radwege bedürften noch einer eingehenden Überprüfung.