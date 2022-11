Dänemark Raser muss ins Gefängnis – Zwangsverkauf von geliehenem Porsche

Dass in anderen europäischen Staaten Temposünder im Straßenverkehr oft deutlich härter bestraft werden als in Deutschland, ist im Grundsatz nichts Neues. Legendär sind unter anderem die wiederkehrenden Meldungen aus Norwegen, wo Bußgelder je nach Höhe des Einkommens verhängt werden können – und wo für besonders reiche Menschen durchaus viele zehntausend Euro zusammenkommen können. Aber auch viele Touristen haben am eigenen Geldbeutel erlebt, wie teuer ein Blitzerfoto in Norwegen, Schweden oder auch Italien sein kann. Und auch in der Schweiz gibt es Strafen, die sich am Monatsverdienst orientieren.