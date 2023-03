»Das könnte es der Politik sehr schwer machen, konsequente Klimapolitik zu betreiben«, kommentierte auch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm im »Handelsblatt«. Hersteller und Konsumenten könnten nun möglicherweise länger auf Autos mit Verbrennungsmotoren setzen. Synthetische Kraftstoffe sowie Wasserstoff würden im Zweifel aber eher für Industrie, Schwerlastverkehr oder im Stromsektor gebraucht.

E-Fuels gelten bisher als teuer und ineffizient. Die klimaneutralen Kraftstoffe bräuchten fünf- bis siebenmal so viel Strom wie E-Auto, erklärte auch Energieexpertin Claudia Kemfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) auf Twitter. Ein Liter koste mehr als fünf Euro, E-Fuels würden für Schiff- oder Flugverkehr benötigt. Die Forderung danach sei nichts weiter als »Wahlkampf-Klimbim«.

Auch Autobauer halten E-Fuels für nebensächlich. Der VW-Chef Oliver Blume plädierte in der »Süddeutschen Zeitung« zwar für eine Offenheit für E-Fuels, sprach aber vor allem von einer Option »für Nischenanwendungen«. Der Maschinenbau-Dachverband VDMA nannte Anwendungen in Sonderbereichen, so für Bagger oder Traktoren.

Kleine, aber starke E-Fuel-Lobby im Südwesten

Die baden-württembergische Wirtschaft hingegen begrüßt die Einigung im Verbrenner-Streit. »Es ist ein kluger Schritt, die Tür für mit E-Fuels betriebene Verbrennungsmotoren in der Mobilitäts- und Energiewende offenzulassen«, sagte Peer-Michael Dick, Hauptgeschäftsführer der Unternehmer Baden-Württemberg (UBW), am Sonntag in Stuttgart. Der technologische Wandel verlaufe rasant. Es sei noch nicht abzusehen, welche Optionen in 15 oder 20 Jahren offenstehen. »Es wäre daher töricht gewesen, einzelne Technologien grundsätzlich auszuschließen«, so Dick.