Die Betreiber der Tankstelle in Reichensachsen im Werra-Meißner-Kreis, die Honsel Mineralölvertriebs GmbH, und ihr Zulieferer, die Kaiser Energie GmbH, bestätigten der Zeitung den Fehler: »Zu unserem großen Bedauern müssen wir nach intensiver Prüfung feststellen, dass der Vermischungsschaden an der Tankstelle in Reichensachsen aufgrund eines Lieferantenfehlers entstand.« Aufgrund der falschen Befüllung sei an den Zapfsäulen aus den Diesel-Pistolen Super und aus den Benzin-Pistolen Diesel geflossen.